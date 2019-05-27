Арктический научный комитет назвал лучшего исследователя Арктики в 2019 году

Международный арктический научный комитет (МАНК /IASC) назвал в понедельник в ходе Недели арктической науки лучшего исследователя Арктики 2019 года. Как сообщил ТАСС исполнительный секретарь МАНК Аллен Поуп, золотую медаль комитета получила Марика Холланд из США

"В этом году медаль МАНК получила Марика Холланд. Она ведущий научный сотрудник Центра исследования атмосферы в США в Колорадо. Ее сфера деятельности — изменения морского льда в Арктике", — сказал Поуп.

Медаль вручается за активную исследовательскую работу в Арктике, лауреата выбирают делегированные страны-участницы МАНК. Приехать в Архангельск на вручении награды Холланд не смогла, но для участников саммита была записана ее видеолекция.

"Она действительно выдающийся исследователь, — отметил Поуп. — Она создала большую компьютерную модель, которая помогает предсказать, что будет с морским льдом в будущем, как будут происходить изменения климата. Модель показывает, как будет меняться морской лед из-за климатических изменений, и в результате, что будет происходить с животными, рыбой, навигацией в Арктике".

Лауреат 2015 года биолог-океанограф из США Джеки Гребмайер стала первой женщиной, которая получила медаль МАНК. "Это очень важная награда для исследователя Арктики, признание мирового научного сообщества, — сказала она ТАСС. — Исследования Марики Холланд — это очень важная работа для прогнозирования будущего Арктики". Гребмайер более 30 лет изучает арктические морские экосистемы и их реакции на изменения окружающей среды, участвовала в более чем в 45 океанографических экспедициях.

Российские ученые пока такую награду не получали.

"Но думаю, в будущем году есть все шансы, поскольку российские исследователи Арктики активно интегрируются в мировое научное сообщество. Кроме того, они теперь все больше публикуются на английском языке, а наличие публикаций в ведущих мировых журналах — это очень важно", — отметил вице-президент МАНК Владимир Павленко.

Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week) проходит в Архангельске с 22 по 30 мая. Она учреждена Международным арктическим научным комитетом (МАНК /IASC), проводится ежегодно в разных странах, в России проходит во второй раз. Это крупнейшая ежегодная международная встреча ученых, которые поддерживают и продвигают арктические научно-исследовательские проекты.