Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов 

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за низкой сравнительной стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Отмечается, что новый Redmi K20 Pro оснащен мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm. На нем работают также ведущие модели Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ.
Базовая версия смартфона получил 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Также доступны версии с 128 Гб флэш-памяти и наиболее мощная версия — 8 Гб "оперативки" и 256 Гб для хранения файлов. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Смартфон получит функции быстрой зарядки за 80 минут.
K20 Pro оснащен дисплеем AMOLED с диагональю 6,4 дюйма. Устройство оснастили выдвижной 20-мегапиксельной камерой для селфи и основной с объективом в 48 мегапикселей. Помимо этого, блок основной камеры имеет два объектива: один из них обладает двукратным оптическим увеличением и разрешением 8 мегапикселей, а второй — широкоугольный с возможностью съемки на 127 градусов и разрешением 13 мегапикселей.
Как сообщает издание, новый смартфон поступит в продажу в Китае 1 июня. Несмотря на впечатляющие характеристики, стоимость наиболее дешевой версии составит 361 доллар, а самой дорогой — 434 доллара. Пока неизвестно, будет ли модель продаваться на внешнем рынке.