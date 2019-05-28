Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за низкой сравнительной стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Отмечается, что новый Redmi K20 Pro оснащен мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm . На нем работают также ведущие модели Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ.

Базовая версия смартфона получил 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Также доступны версии с 128 Гб флэш-памяти и наиболее мощная версия — 8 Гб "оперативки" и 256 Гб для хранения файлов. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Смартфон получит функции быстрой зарядки за 80 минут.

K20 Pro оснащен дисплеем AMOLED с диагональю 6,4 дюйма. Устройство оснастили выдвижной 20-мегапиксельной камерой для селфи и основной с объективом в 48 мегапикселей. Помимо этого, блок основной камеры имеет два объектива: один из них обладает двукратным оптическим увеличением и разрешением 8 мегапикселей, а второй — широкоугольный с возможностью съемки на 127 градусов и разрешением 13 мегапикселей.

Как сообщает издание, новый смартфон поступит в продажу в Китае 1 июня. Несмотря на впечатляющие характеристики, стоимость наиболее дешевой версии составит 361 доллар, а самой дорогой — 434 доллара. Пока неизвестно, будет ли модель продаваться на внешнем рынке.