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Запущенный с Плесецка «Глонасс-М» внесли в главный каталог космических объектов 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военные внесли в каталог российской системы контроля космического пространства информацию о спутнике "Глонасс-М", выведенном на целевую орбиту, и разгонном блоке "Фрегат", который отправился на орбиту захоронения. Об этом в понедельник журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М", запущенного 27 мая с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б", и завершения операций по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на орбиту захоронения, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах ("Глонасс-М" и "Фрегат") для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС", — сказали в ведомстве.
Главный каталог космических объектов — это единая база данных, содержащая данные о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1,5 тысячи показателях каждого объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере.
Ежесуточно для поддержания главного каталога космических объектов специалистами Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений.
Старт ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Министерство обороны , Плесецк
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