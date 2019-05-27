Росатом создал сверхпроводники, которые помогут «увидеть» начало Вселенной

На этом ускорителе будут выполняться эксперименты по изучению структуры и свойств вещества при высоких плотностях энергии, характерных для первых мгновений существования Вселенной.

"Изготовлены и поставлены стренды для сверхпроводящего дипольного магнита, предназначенного для проведения экспериментов по сжатию барионной материи (СВМ) на ускорителе FAIR", — говорится в годовом отчете ЧМЗ за минувший год.

Стрендами называются элементы, применяемые для создания магнитов, используемых в экспериментах по ядерной физике и физике элементарных частиц. Стренды представляют собой уникальные композиционные изделия, содержащие несколько тысяч тончайших (диаметром в считанные микроны) сверхпроводящих волокон. Барионная материя — это привычная форма материи (собственно вещество), состоящая из элементарных частиц.