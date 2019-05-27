Чепецкий механический завод (ЧМЗ, Глазов, Удмуртия, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") в 2018 году изготовил сверхпроводящие элементы, необходимые для создания в Германии ускорительного комплекса ионов и антипротонов FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research).
На этом ускорителе будут выполняться эксперименты по изучению структуры и свойств вещества при высоких плотностях энергии, характерных для первых мгновений существования Вселенной.
"Изготовлены и поставлены стренды для сверхпроводящего дипольного магнита, предназначенного для проведения экспериментов по сжатию барионной материи (СВМ) на ускорителе FAIR", — говорится в годовом отчете ЧМЗ за минувший год.
Стрендами называются элементы, применяемые для создания магнитов, используемых в экспериментах по ядерной физике и физике элементарных частиц. Стренды представляют собой уникальные композиционные изделия, содержащие несколько тысяч тончайших (диаметром в считанные микроны) сверхпроводящих волокон. Барионная материя — это привычная форма материи (собственно вещество), состоящая из элементарных частиц.
Строительство комплекса FAIR идет в пригороде немецкого Дармштадта. Ускорительный комплекс создается с применением современных технологий сверхпроводящих магнитов и будет включать так называемый детектор сжатия барионной материи (СВМ, сompressed baryonic matter), который создают в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. Центральной частью детектора станет сверхпроводящий магнит из сверхпроводящего кабеля на основе сплава ниобия и титана (NbTi).