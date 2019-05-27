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Китайцы повторили за Boston Dynamics и сделали своего робота 

Ридус + ещё 1 4 часа назад
Фото: N+1
Китайская компания Unitree Robotics представила свое новое изобретение — четвероногого робота AlienGo, который очень напоминает желтого SpotMini из компании Boston Dynamics.
Несмотря на схожесть с американским роботом, у AlienGo есть своя история, которая началась в 2017 году. Тогда китайцы представили своего первого робота Laikago — типичного четырехногого робота, который перемещался благодаря электроприводам.
Кстати, свое имя робот получил в честь первой собаки-космонавта Лайки. Сейчас разработчики представили усовершенствованный прототип робота AlienGo.
Четвероногие роботы уже не редкость для мира робототехники. Их начали делать еще в конце 20 века для военных целей. Конечно, эта задача до сих пор осталась, но некоторые компании, например, Boston Dynamics обучила своих железных подопечных выполнять действия, которые пригодятся и в обычной жизни.
Их роботы могут выполнять разные физические упражнения, поднимать тяжести, ориентироваться в завалах и темных помещениях. Таких бойцов легко можно применять в коммерческих проектах, например для работы на складе или для доставки товаров.
Китайский AlienGo — это классический четвероногий робот, имеющий гораздо более плоский корпус, чем его предшественник Laikago. Несмотря на свою миниатюрность, робот очень устойчивый и подвижный.
Ноги крепятся к корпусу через два электропривода, а кроме них еще по одному двигателю установлено между сегментами ног. С помощью такого устройства AlienGo может перемещаться вперед и назад, а также наклоняться и приcедать.
Компания не раскрывает других деталей о роботе и планах по его продаже, однако можно предположить, что позднее робот поступит в продажу, как и предыдущие разработки Unitree Robotics.
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Наука и техника , Технологии
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