Архитектор NASA спроектировал трейлер по образу космической станции

«Инженеры построили МКС, чтобы люди могли выжить в космосе. А мы дали им возможность наслаждаться жизнью». Руководствуясь этим принципом, бывший старший архитектор по интерьерам в NASA , Гаррет Фини, после выход на пенсию занялся проектирование мобильной недвижимости. В Америке чрезвычайно популярно жилье на колесах — и оно должно быть максимально эргономичным, полагает Фини.

Его новая модель трейлера Mantis, представленная на выставке RV Experience, вписана в габариты обычного минивена весом до 1,5 т. Это и экономия на парковочных местах, и возможность поставить домик в типовой гараж. «Если трейлер достаточно мал, чтобы поместиться в гараж, это уже 80% решенных задач». Нет проблемы проехать по любой дороге, можно ремонтироваться в обычных мастерских, нет перегруза и т.д.

TechCult.ru

Конструкция из композитного алюминия имеет сплошную универсальную изоляцию из вспененного материала, которая служит и дополнительным крепежом для элементов интерьера. Как и на МКС, ничего не должно перемещаться бесконтрольно, подскакивать на ухабах и летать из угла в угол. Поэтому у каждого шкафа, кровати и столика есть небольшие, но глубокие ниши для мелких предметов.

TechCult.ru

Вместо ДСП в мебели — березовая фанера, потому что в ней нет токсичного формальдегида. Внутреннее пространство вмещает четырех взрослых человек, здесь можно ходить и заниматься гимнастикой. Окна служат источником света и воздуха, есть компактный внутренний душ, туалет и запас питьевой воды. Внутри Mantis не так много реально свободного пространства, но стоит вам подумать о чем-то, что было бы неплохо реализовать, как тут же выяснится, что Фини уже об этом позаботился. Вроде полочки под семейную фотографию — в свое время она стала важнейшим элементом уюта для космонавтов на МКС.