Спутники Илона Маска пролетели над Уралом. ВИДЕО

Над Свердловской областью пролетел «рой» спутников Илона Маска Starlink. Это событие снял на камеру уральский астроном-любитель Илья Янковский.

«Рой спутников Starlink над Свердловской областью. Удалось за эту короткую ночь снять два пролета», — написал Янковский на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах, опубликованных уральцем, можно увидеть вереницу спутников, которые напоминают комету или светящийся поезд.

«Надо сказать — зрелище весьма необычное», — добавил Янковский.

Starlink — разработка компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. В рамках проекта планируется запустить в космос 12 тысяч специальных спутников, которые обеспечат доступ к быстрому и дешевому интернету пользователям по всему миру.