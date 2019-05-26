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Спутники Илона Маска пролетели над Уралом. ВИДЕО 

Ura.Ru 38 минут назад
Над Свердловской областью пролетел «рой» спутников Илона Маска Starlink. Это событие снял на камеру уральский астроном-любитель Илья Янковский.
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«Рой спутников Starlink над Свердловской областью. Удалось за эту короткую ночь снять два пролета», — написал Янковский на своей странице во «ВКонтакте».
На кадрах, опубликованных уральцем, можно увидеть вереницу спутников, которые напоминают комету или светящийся поезд.
«Надо сказать — зрелище весьма необычное», — добавил Янковский.
Starlink — разработка компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. В рамках проекта планируется запустить в космос 12 тысяч специальных спутников, которые обеспечат доступ к быстрому и дешевому интернету пользователям по всему миру.
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Наука и техника , Видео , Свердловская Область
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