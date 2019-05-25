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Саркофаг и тарелка: что нашли реставраторы в Александро-Невской Лавре 

ТК «Звезда» + ещё 2 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Александро-Невская Лавра занимает 11 зданий-объектов культурного наследия, реставрация которых длится уже более 20 лет.
В Санкт-Петербурге обнаружен саркофаг одного из авторов отмены крепостного права, а также могилы последних грузинских царей и уникальные артефакты. Находки были сделаны во время реставрации старейшего монастыря в городе — Александро-Невской Лавры. В советское время внутри разоренного храма разместили аэроклуб и городскую станцию переливания крови. Теперь монастырь ожидает реставрация, но в подвале уже удалось сделать настоящее открытие: некрополь старинного дворянского рода Левашовых.
По словам помощника наместника Александро-Невской Лавры по реставрации Алексея Одинцова, все полы были залиты цементом, однако в ходе работ цементная корочка стала отсоединяться от мрамора.
Александро-Невской лавре насчитывается уже 306 лет. Она является первым и самым крупным монастырем Санкт-Петербурга. Здесь хранится подлинная реликвия: мощи князя Александра Невского.
В семи некрополях покоятся знаменитые государственные деятели, писатели, художники и композиторы.
В нижнем храме Николо-Федоровской церкви реставраторы, сломав стены в крохотной каморке, которая является бывшей столярной мастерской, нашли крипту графа Якова Ростовцева, раскаявшегося «декабриста». Именно он рассказал о готовящемся восстании императору Николаю I. Рядом находятся захоронения знатных грузинских семей, в том числе — царевича Таймураза, сына последнего грузинского царя.
Среди археологических находок, которые были обнаружены в ходе реставрации храма, оказался оклад иконы. Его нашли на чердаке. Здесь также были обнаружены фрагменты убранства храма и даже изящная тарелка.
Теперь по этим артефактам будут восстанавливать внутреннее убранство нижнего храма, а вот реставрацию верхнего уже закончили: под зеленой краской и штукатуркой специалисты обнаружили уникальные росписи, которые удалось спасти.
Как отметила художник-реставратор Ирина Хомченко, здесь присутствовали многочисленные.
«Это очень тяжело достается, различными химическими составами, которые подбирались, смывками, которые должны растворить этот слой и не тронуть этот», — сообщила она.
Александро-Невская Лавра занимает 11 зданий-объектов культурного наследия, реставрация которых длится уже более 20 лет. Теперь осталось восстановить всего два храма.
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Наука и техника , Александр Невский , Александро-Невский , Санкт-Петербург
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