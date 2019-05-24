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Путин утвердил состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный 

ТАСС + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Распоряжение президента РФ Владимира Путина об утверждении состава комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный", — говорится в документе.
Согласно распоряжению, в нее вошли вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, командующий космическими войсками — заместитель главкома ВКС РФ Александр Головко, замминистра обороны Тимур Иванов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие.
Всего в составе комиссии отмечены 19 человек. Распоряжение вступило в силу со дня подписания.
Ранее Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ имени М. В. Ломоносова сообщил, что начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" планируется на июнь 2019 года.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Александр Козлов , Александр Головко , Андрей Белоусов , Тимур Иванов , Виталий Мутко , Владимир Путин , МГУ , Роскосмос
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