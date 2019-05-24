Путин утвердил состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный

Распоряжение президента РФ Владимира Путина об утверждении состава комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный", — говорится в документе.

Всего в составе комиссии отмечены 19 человек. Распоряжение вступило в силу со дня подписания.