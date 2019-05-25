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Новый российский атомоход «Урал» спустили на воду 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду новый российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220, передает РИА Новости в субботу, 25 мая.
Достройка судна водоизмещением в 33,5 тысячи тонн и длиной в 173,3 метра завершится в 2022 году.
Наряду с головным представителем проекта 22220, универсальным атомным ледокол «Арктика», «Урал» станет самым большим и мощным современным атомоходом, способным пробивать лед толщиной до трех метров, — до тех пор, пока не будет построен первый ледокол проекта 10510 «Лидер», способный прокладывать путь по льду толщиной в четыре метра.
Разбить бутылку крымского шампанского о борт «Урала» попросили главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
Атомоходы проекта 22220 должны обеспечить проводку судов с сырьем, добываемым на месторождениях Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря, следующих в страны Азии по Северному морскому пути. Двойная осадка позволяет этим судам работать как в море, так и в сибирских реках.
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Наука и техника , Эльвира Набиуллина , Балтийский завод , Центральный банк России , РИА Новости , Санкт-Петербург
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