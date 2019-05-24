В Коста-Рике упал чрезвычайно редкий глиняный метеорит

В конце апреля в Коста-Рике упал уникальный метеорит. Он является углеродистым хондритом — а это значит, что он более чем на 80% состоит из глины. Это и делает его уникальным «транспортным контейнером», который наверняка принес из космоса на Землю новые диковинки — как уже случалось раньше. Сведения о необычном метеорите пришли, когда одна из семей пожаловалась, что «странный камень» разрушил их столовую. Это был обломок чуть менее 1 кг весом, но энергии удара хватило, чтобы с легкостью пробить железную кровлю. Ученые уже подсчитали, что изначально метеорит весил несколько тонн и был размером со стиральную машинку, но в плотных слоях атмосферы развалился на множество фрагментов. За несколько дней спешных поисков были найдены десятки из них, общим весом 24 кг — малая часть всего гостя из космоса.

Даже если остальные обломки не размокнут во время сезона тропических дождей, само пребывание в атмосфере Земли, контакт с кислородом, может разрушить их содержимое. Хондриты крайне редки на фоне всего количества метеоритов, но очень важны для науки — их глиняная структура служит отличным накопителем различных частиц, образований и даже следов жизни. Например, самый известный хондрит, «метеорит из Мурчисона», в 1969-ом помог открыть внеземной вид аминокислот.

Теперь ученые надеются получить от коста-риканского метеорита новые чудеса и знания о том, как устроена Вселенная. Больше всего повезло исследователям из Университета штата Аризона, которые первыми заполучили самые крупные и ценные фрагменты. Они обещают опубликовать результаты исследований как можно быстрее, но делиться находкой не намерены — уникальный метеорит останется в лаборатории университета.