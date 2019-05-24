Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коста-Рике упал чрезвычайно редкий глиняный метеорит 

TechCult 8 часов назад
Фото: TechCult
В конце апреля в Коста-Рике упал уникальный метеорит. Он является углеродистым хондритом — а это значит, что он более чем на 80% состоит из глины. Это и делает его уникальным «транспортным контейнером», который наверняка принес из космоса на Землю новые диковинки — как уже случалось раньше. Сведения о необычном метеорите пришли, когда одна из семей пожаловалась, что «странный камень» разрушил их столовую. Это был обломок чуть менее 1 кг весом, но энергии удара хватило, чтобы с легкостью пробить железную кровлю. Ученые уже подсчитали, что изначально метеорит весил несколько тонн и был размером со стиральную машинку, но в плотных слоях атмосферы развалился на множество фрагментов. За несколько дней спешных поисков были найдены десятки из них, общим весом 24 кг — малая часть всего гостя из космоса.
Даже если остальные обломки не размокнут во время сезона тропических дождей, само пребывание в атмосфере Земли, контакт с кислородом, может разрушить их содержимое. Хондриты крайне редки на фоне всего количества метеоритов, но очень важны для науки — их глиняная структура служит отличным накопителем различных частиц, образований и даже следов жизни. Например, самый известный хондрит, «метеорит из Мурчисона», в 1969-ом помог открыть внеземной вид аминокислот.
Теперь ученые надеются получить от коста-риканского метеорита новые чудеса и знания о том, как устроена Вселенная. Больше всего повезло исследователям из Университета штата Аризона, которые первыми заполучили самые крупные и ценные фрагменты. Они обещают опубликовать результаты исследований как можно быстрее, но делиться находкой не намерены — уникальный метеорит останется в лаборатории университета.
TechCult: последние новости
Ford разработал двуногого робота для доставки посылок После отзыва лицензии Android компания Huawei готова перейти на собственную ОС «Hongmeng» Необычное открытие: комары не переносят музыку Skrillex
Комментарии
Наука и техника , Наука , Коста-Рика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»19
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу111
«Мракобес»: Милонов накинулся на ведущего НТВ78
«Вот идите к Путину»: Климкин вспомнил Лаврова и водку46
«Вы — враги России»: Соловьев об очередях за паспортами в ДНР599
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение