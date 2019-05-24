Большие черные дыры могут находиться на периферии небольших галактик

Ученые обнаружили десятки кандидатов в массивные черные дыры в небольших, карликовых галактиках. Причем, что удивительно, некоторые из этих потенциальных черных дыр находятся не в центре, как можно было бы предположить, а на периферии.

«Вопреки расхожему мнению, карликовые галактики могут иметь и — по крайней мере некоторые — имеют массивные черные дыры», — отметила астроном Эми Рейнс (Amy Reines) на конференции Black Hole Initiative Conference 2019 в Гарвардском университете, передает Science News.

Как отмечается, исследуя эти крупные черные дыры в небольших галактиках, ученые могут разгадать загадку формирования сверхмассивных черных дыр в более крупных галактиках, таких как Млечный Путь.

Практически в каждой из известных массивных галактик нашли в центре сверхмассивную черную дыру. Эти гиганты имеют массу между 100 000 и несколькими миллиардами солнечных масс, и эти массы связаны с размерами самой галактики (так, в целом более крупные галактики имеют и более крупные черные дыры, отмечает Рейнс).

В 2011 году Рейнс натолкнулась на сверхмассивную черную дыру в карликовой галактике Henize 2-10 и была крайне удивлена: она искала следы звездообразования, а нашла активную черную дыру (примерно в 30 млн световых лет от Земли). В дальнейшем она решила попробовать отыскать больше таких объектов.

С тех пор Рейнс и ее коллеги, изучив тысячи карликовых галактик, нашли примерно 100 массивных черных дыр. При этом астроном отмечает, что найденные объект могут быть лишь «верхушкой айсберга», так как возможно было обнаружить лишь активные черные дыры — и только в галактиках с относительно слабым звездообразованием: вполне вероятно, что подобных объектов гораздо больше.

Теперь же астрономы фокусируются на поиске более длинных, невидимых радиоволн, которые могут помочь обнаружить менее «агрессивные» черные дыры. Используя такой подход, специалисты уже нашли 39 кандидатов в такие объекты в 111 карликовых галактиках; Рейнс отмечает, что как минимум 14 из кандидатов, скорее всего, являются черными дырами (остальные же могут быть и другими объектами, например остатками сверхновых).

Что странно, эти, недавно открытые черные дыры не находятся в центрах галактик, а путешествуют на периферии. Компьютерные симуляции позволили предположить, что до половины всех карликовых галактик могут иметь подобные, находящиеся на периферии черные дыры (пока исследователи предполагают, что такие черные дыры могли получить оказаться на периферии после слияния галактик или же они были «выбиты» из центра в результате слияния двух менее крупных черных дыр).