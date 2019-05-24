Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модифицированная древесина способна заменить кондиционеры 

Индикатор 1 час назад
Фото: University of Maryland
Исследователи из университета Мэриленда и Колорадского университета в Боулдере создали новый строительный материал — древесину, которая способна охлаждать помещения на 10°C. Исследование, посвященное разработке, опубликовано в Science.
C точки зрения расхода энергии кондиционирование воздуха неэффективно. На отопление и охлаждение помещений приходится порядка 48% от потребления энергии. Как известно из второго закона термодинамики, охлаждение стоит значительно дороже нагрева.
Когда большинство материалов нагреваются, они излучают тепло в виде фотонов ближнего инфракрасного (ИК) света, который поглощается молекулами воздуха, что задерживает тепло и сохраняет жар в помещении. В деревянных материалах основной вклад в переизлучение ИК делает лигнин — полимер, откладываемый клетками древесных растений и скрепляющий волокна целлюлозы. Множественные ароматические кольца лигнина поглощат ультрафиолетовый свет и конвертируют его в тепловые колебания и ИК-фотоны. Более длинные волны ИК-диапазона воздух поглощает не может. Поэтому это излучение проходит сквозь атмосферу беспрепятственно и направляется в открытый космос.
Исследователи обработали липу раствором перекиси водорода, который измельчает длинные молекулы лигнина на мелкие фрагменты. Лигнин вымыли из древесины, а оставшуюся целлюлозу спрессовали. Механическая плотность строительного материала составила 404,3 мегапаскаля, что в восемь раз превышает прочность натурального дерева. Материал охлаждает помещения в пределах от 20% до 60% в зависимости от характеристик солнечного света. Наибольший результат достигается в жарком и сухом климате.
Однако древесина в кровле применяется редко, поскольку остается огнеопасной и недолговечной. Необходимость приведения материала в соответствие противопожарным нормам может значительно повысить его стоимость.
Индикатор: последние новости
Сверхпроводимость обнаружили при рекордно высокой температуре Нейронную сеть обучили создавать говорящие головы Предполагаемый океан Плутона может защищать от замерзания «изолирующий слой»
Комментарии
Наука и техника , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй253
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?17
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»96
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото7
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша94
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение