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В Японии создали первый отряд роботов-пожарных 

ТАСС + ещё 2 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Отдельный отряд роботов-пожарных впервые сформирован в Японии для тушения особо тяжелых и масштабных возгораний, где опасно использовать людей. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на Пожарное управление страны.
В отряд входят роботы четырех категорий. Среди них, в частности, — беспилотник, призванный передавать точные данные о характере пожара и его развитии. В отряд входит также снабженный ковшом бульдозера и руками-манипуляторами робот для расчистки завалов, а также колесные машины разного типа с водяными пушками.
Четыре робота различного назначения перевозятся на одной машине. В отряд входят четыре таких мобильных подразделения.
Его уже разместили на базе в городе Итихара в прилегающей к Токио с северо-востока префектуре Тиба. Выбор такой площадки совсем не случаен — дело в том, что в этом районе находится большое количество хранилищ нефти и нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, принимающих сжиженный газ. Пожары на таких объектах отличаются большой сложностью и крайней опасностью для людей при тушении.
В последнее время в Японии нарастает роботизация различных сфер жизни, что связано, в частности, со старением населения и нарастающей нехваткой рабочих рук. По подсчетам экспертов, в стране со временем можно полностью автоматизировать и передать в распоряжение искусственного интеллекта до половины ныне существующих профессий. В частности, в Японии уже испытывается полностью беспилотная автомашина-почтальон, способная принимать и доставлять посылки, бандероли и письма.
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Наука и техника , Япония
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