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Uber запускает подводное такси 

Ferra.ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: Ferra.ru
Сервис онлайн-вызова такси Uber запустил в Австралии новый сервис — «подводное такси». Совместно с австралийской туристической компанией Tourism Queensland сервис предлагает двухместную субмарину ScUber для поездки Большому барьерному рифу.
Заказать «подводное такси» можно будет через приложение Uber в австралийском Квинсленде с 27 мая по 18 июня 2019 года.
Удовольствие окажется недешёвым — поездка на двоих обойдётся в 3 тысячи долларов. В эту цену входит доставка от места заказа и обратно к нему, поездка на вертолёте до острова Херон или на гибдросамолёте от Порта Дугласа и часовая прогулка на субмарине.
Если пилотные испытания ScUber окажутся успешными и сервис будет пользоваться спросом, то Uber может запустить его на постоянной основе.
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