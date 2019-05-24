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Кризис системы здравоохранения: что убивает по 100 тысяч человек в год? 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Reuters
Укусы ядовитых змей — скрытый кризис мировой системы здравоохранения, пишет CNN.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в среднем змеи кусают 50 человек по всему миру каждые пять минут. 25 из них получают дозу яда, один — из-за этого умирает, четверо — становятся инвалидами.
Ежедневно от укусов змей умирают около 200 человек, ежегодно — 81-138 тысяч, а инвалидами становятся — 400 тысяч.
Большая часть смертельных укусов происходит в Азии (57-100 тысяч) и Африке и Среднем Востоке (20-32 тысячи). В Латинской Америке и на Карибских островах ежегодно гибнут 3,4-5 тысяч человек, в Океании — 200-520 человек, в Европе — 30-128, в США и Канаде — 15.
«Ядовитые змеи будут кусать людей всегда, однако люди не должны умирать от этого столь часто», — уверен научный руководитель благотворительного фонда Wellcome Trust Майк Тернер.
По его словам, укусы ядовитых змей «являются или должны быть» излечимы. Нынешней же высокой смертности по этой причине способствует глобальная нехватка противоядий и недостаточная доступность медицинских учреждений.
Комментарии
Наука и техника , Майк Тернер , ВОЗ , CNN
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