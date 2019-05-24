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Спутники SpaceX для глобального интернета успешно подключились 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Reuters
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что все 60 спутников, выведенных ракетой-носителем Falcon 9 на орбиту, успешно подключились к интернету.
"Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн", — написал Маск в твиттере.
Развертывание солнечной батареи последует в ближайшее время, добавил он.
Ранее сообщалось, что SpaceX вывела на орбиту первую группу спутников для глобального интернета.
Компания неоднократно переносила запуск ракеты со спутниками Starlink. Маск заявлял, что "полезная нагрузка" этой Falcon 9 является самой большой за всю историю компании и составляет 18,5 т.
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Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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