Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX предъявила иск американским властям, но держит его детали в секрете. Об иске написала газета The Washington Post. Секретность обусловлена тем, что «иск содержит служебную информацию». Возможно, тяжба вызвана тем, что ранее компания Маска подала заявку на контракт с Пентагоном, но ее предложение не удовлетворило американское военное ведомство. В следующем году Пентагон должен отобрать две фирмы для эсклюзивного сотрудничества в оборонной области, в частности в сфере производства ракет и космических запусков в интересах военных. Чем продукция компании Илона Маска не устроила Пентагон?
США уже давно поставили задачу избавиться от зависимости от российского ракетного двигателя Р-180, разработанного еще в СССР. Его ставят на ракеты «Атлас-5», которые выводят на орбиту в том числе военные спутники. Конгресс США запретил закупать Р-180 у России после 2022 года. И в прошлом году сразу три компании выиграли конкурс на разработку двигателя на замену. Первая — это United Launch Alliance (ULA), являющаяся совместным предприятием Boeing с Lockheed Martin. Именно она производит ракеты «Атлас-5». Два других победителя — это компания Blue Origin владельца «Амазон» Джеффа Безоса и корпорация Northrop Grumman. Все три фирмы получили щедрые государственные дотации — на более чем 2 млрд долларов. Илон Маск и его компания SpaceX в конкурсе участвовали, но проиграли.
При этом ВВС США уже в следующем году должны выбрать только две компании-подрядчика для производства запусков спутников в интересах военных. Маск будет претендовать на эти контракты. Ведь именно ракеты компании SpaceX типа Falcon являются, по мнению многих, наиболее продвинутыми ракетами нового поколения и способны заменить «Атлас-5» уже в 2022 году. А вот проекты Безоса Dragon, New Glenn от корпорации Northrop и Vulcan от ULA еще нуждаются в доработках, последняя даже не летала. Преуспел Маск и в создании возвращаемой ракеты-носителя. Первый успешный полет состоялся этой весной.
Однако за будущие контракты сейчас развернулась нешуточная лоббистская борьба. Страшную активность развернул Джефф Безос, чья компания отстает с созданием собственной ракеты. И Безос пытается отсрочить дату выбора двух главных подрядчиков ВВС на военные запуски. Притом что владелец «Амазон» еще и владеет влиятельной газетой The Washington Post, это неплохой лоббистский ресурс.
В 2014 году SpaceX уже судилась с правительством США. И тоже по поводу права на участие в космических запусках. Тогда приоритет получили Lockheed Martin и Boeing. Впрочем, кое-какие контракты от ВВС США SpaceX все же получила, на них и поднялась. Так что периодические жалобы Илона Маска на якобы монополию «Боинга» и «Локхид» в военных запусках — это, мягко говоря, сильное преувеличение. С тех пор как SpaceX получила допуск к контрактам, связанным с национальной безопасностью в 2015 году, она выиграла у той же United Launch Alliance десять крупных конкурсов, включая три космических запуска только в этом году и запуск спутника GPS третьего поколения в декабре прошлого года с помощью ракеты Falcon-9. На сегодня все американские военные спутники связи, разведки и навигации запускаются силами как раз SpaceX и ULA. Но действующие контракты истекают в 2022 году, к каковому сроку надо найти замену тяжелой ракете «Атлас-5», работающей на двигателях, изготавливаемых в подмосковных Химках.
Контрактов мало не бывает. Не так давно Илон Маск резко возмущался тем, что не его компании уже НАСА поручила выполнение роботизированной миссии к одному из астероидов на орбите Юпитера. Подряд на 150 млн долларов получило все то же СП Lockheed Martin и Boeing. В общем скандалист какой-то этот Илон Маск. Все время хочет быть в центре внимания. Судя по всему, напористый PR — это часть его бизнес-стратегии. Многие так и вовсе считают, что репутация электромобиля «Тесла» во многом раздута именно стараниями Маска как активного промоутера проекта, который никак не может выйти на обещанные объемы производства.
Недавно Пентагон преподнес очередную неприятность Маску, заявив, что собирается пересмотреть его допуск к секретной информации. На том основании, что осенью прошлого года во время одного из своих телеинтервью Маск курил марихуану. Это портит репутацию. А к вопросам репутации становятся особенно чувствительными, когда речь идет о жесткой конкуренции. Если Маска отодвинут от военных космических подрядов, то в этом случае, возможно, США придется продлять контракт на использование российских двигателей Р-180 для ракеты «Атлас-5». Илон Маск наверняка и по этому поводу станет судиться. Ну а если он все же окончательно рассорится с американскими властями, то пусть позвонит Сергею Шойгу или Дмитрию Рогозину. Может, они что-то для него придумают? Глядя на нынешние проблемы в «Роскосмосе», хуже не будет.