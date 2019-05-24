Илон Маск ссорится с правительством США. Комментарий Георгия Бовта

Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX предъявила иск американским властям, но держит его детали в секрете. Об иске написала газета The Washington Post. Секретность обусловлена тем, что «иск содержит служебную информацию». Возможно, тяжба вызвана тем, что ранее компания Маска подала заявку на контракт с Пентагоном , но ее предложение не удовлетворило американское военное ведомство . В следующем году Пентагон должен отобрать две фирмы для эсклюзивного сотрудничества в оборонной области, в частности в сфере производства ракет и космических запусков в интересах военных. Чем продукция компании Илона Маска не устроила Пентагон?

США уже давно поставили задачу избавиться от зависимости от российского ракетного двигателя Р-180, разработанного еще в СССР. Его ставят на ракеты «Атлас-5», которые выводят на орбиту в том числе военные спутники. Конгресс США запретил закупать Р-180 у России после 2022 года. И в прошлом году сразу три компании выиграли конкурс на разработку двигателя на замену. Первая — это United Launch Alliance (ULA), являющаяся совместным предприятием Boeing с Lockheed Martin. Именно она производит ракеты «Атлас-5». Два других победителя — это компания Blue Origin владельца «Амазон» Джеффа Безоса и корпорация Northrop Grumman. Все три фирмы получили щедрые государственные дотации — на более чем 2 млрд долларов. Илон Маск и его компания SpaceX в конкурсе участвовали, но проиграли.

При этом ВВС США уже в следующем году должны выбрать только две компании-подрядчика для производства запусков спутников в интересах военных. Маск будет претендовать на эти контракты. Ведь именно ракеты компании SpaceX типа Falcon являются, по мнению многих, наиболее продвинутыми ракетами нового поколения и способны заменить «Атлас-5» уже в 2022 году. А вот проекты Безоса Dragon, New Glenn от корпорации Northrop и Vulcan от ULA еще нуждаются в доработках, последняя даже не летала. Преуспел Маск и в создании возвращаемой ракеты-носителя. Первый успешный полет состоялся этой весной.

Однако за будущие контракты сейчас развернулась нешуточная лоббистская борьба. Страшную активность развернул Джефф Безос, чья компания отстает с созданием собственной ракеты. И Безос пытается отсрочить дату выбора двух главных подрядчиков ВВС на военные запуски. Притом что владелец «Амазон» еще и владеет влиятельной газетой The Washington Post, это неплохой лоббистский ресурс.

В 2014 году SpaceX уже судилась с правительством США. И тоже по поводу права на участие в космических запусках. Тогда приоритет получили Lockheed Martin и Boeing. Впрочем, кое-какие контракты от ВВС США SpaceX все же получила, на них и поднялась. Так что периодические жалобы Илона Маска на якобы монополию «Боинга» и «Локхид» в военных запусках — это, мягко говоря, сильное преувеличение. С тех пор как SpaceX получила допуск к контрактам, связанным с национальной безопасностью в 2015 году, она выиграла у той же United Launch Alliance десять крупных конкурсов, включая три космических запуска только в этом году и запуск спутника GPS третьего поколения в декабре прошлого года с помощью ракеты Falcon-9. На сегодня все американские военные спутники связи, разведки и навигации запускаются силами как раз SpaceX и ULA. Но действующие контракты истекают в 2022 году, к каковому сроку надо найти замену тяжелой ракете «Атлас-5», работающей на двигателях, изготавливаемых в подмосковных Химках.

Контрактов мало не бывает. Не так давно Илон Маск резко возмущался тем, что не его компании уже НАСА поручила выполнение роботизированной миссии к одному из астероидов на орбите Юпитера. Подряд на 150 млн долларов получило все то же СП Lockheed Martin и Boeing. В общем скандалист какой-то этот Илон Маск. Все время хочет быть в центре внимания. Судя по всему, напористый PR — это часть его бизнес-стратегии. Многие так и вовсе считают, что репутация электромобиля «Тесла» во многом раздута именно стараниями Маска как активного промоутера проекта, который никак не может выйти на обещанные объемы производства.