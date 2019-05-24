Для «Роскосмоса» восстановят «полюс ветров» в Антарктиде

Законсервированную в 1990 году арктическую станцию «Русская» начнут восстанавливать в 2020 году в интересах «Роскосмоса»

Местоположение станции идеально подходит для связи с рядом российских спутников, но сейчас, когда они пролетают над этой местностью, для центра управления они находятся в мертвой зоне. Оборудование «Роскосмоса» находится почти на всех действующих российских арктических базах.

Как рассказал заместитель директора НИИ Арктики и Антарктики Александр Клепиков изданию «Интерфакс», доступ к станции по морю возможен всего три недели в году — примерно с 15 февраля по 10 марта, в зависимости от погодных условий. Ближайшее такое окно будет уже только в следующем году и туда обязательно отправится команда полярников.

В первую экспедицию планируется провести оценку состояния базы, завезти часть грузов и составить план необходимых работ на следующий год. Провести его на «Русской», скорее всего, у полярников не получится ни при каких условиях — станция почти 30 лет стоит законсервированная в местности с самыми суровыми условиями на Земле. Тем не менее, по оценке Клепникова, «там главное замена дизеля и средств связи».

Несмотря на то, что первые работы по строительству базы на побережье Земли Мэри Бэрд в Антарктиде начались еще в 1973 году, ввести ее в эксплуатацию удалось только в 1980-м. Это обусловлено крайне тяжелыми климатическими условиями — это место получило неофициальное название «полюс ветров» из-за того, что лишь 100 дней в году здесь ветер унимается до скорости меньше 15 метров в секунду, а более 130 дней продолжается шторм (более 30 м/с).

Спустя 10 лет работы в связи с недостатком финансирования «Русскую» законсервировали и с тех пор не раз планировалось ее восстановить. В 2008 году в рамках 53 Российской антарктической экспедиции было совершено посещение и установлены автоматические метеорологическая и геодезическая станции, а также произведена оценка капитальных конструкций всех зданий. Ураганные ветры выдавили окна, через них, а также микроскопические щели набился снег, который затем превратился в лед.