Рогозин назвал основную причину аварий ракетно-космической техники

"Человеческий фактор. Техника надежная. Инструкции все кровью прописаны, но этого не было сделано", — заявил Рогозин на лекции в МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказывая об аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года.

По его словам, перед госкорпорацией стоит вопрос повышения квалификации кадров.