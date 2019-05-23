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Рогозин назвал основную причину аварий ракетно-космической техники 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что многие аварии ракетно-космической техники вызваны человеческими ошибками, а сама техника надежная.
"Человеческий фактор. Техника надежная. Инструкции все кровью прописаны, но этого не было сделано", — заявил Рогозин на лекции в МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказывая об аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года.
По его словам, перед госкорпорацией стоит вопрос повышения квалификации кадров.
"Как уберечь надежную технику от ненадежных людей", — добавил глава "Роскосмоса".
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , МГУ , Роскосмос
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