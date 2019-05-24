Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Компания Xiaomi представила в Китае наследника прошлогоднего смартфона Redmi 6A. Новинка, закономерно, называется Redmi 7A.

Redmi 6A некоторое время держал марку самого дешёвого смартфона компании, а затем появился ещё более доступный Redmi Go. В основном, наследник отличается более производительным процессором и повышенной ёмкостью аккумулятора.

Xiaomi Redmi 7A получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основную камеру 13 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено.

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 439, 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Смартфон работает под Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS, FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников. Также смартфон защищён от брызг покрытием P2i.

Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая. Как ожидается, стоимость составит около 86 долларов.

Для сравнения, на момент старта продаж Redmi 6A предлагался по цене от 7,5 тысяч рублей. Сейчас его можно купить за 5,6 тысяч рублей на сайте производителя.