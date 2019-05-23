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Amazon работает над устройством для распознавания эмоций 

News.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Компания Amazon разрабатывает носимое устройство с голосовой активацией, способное распознавать человеческие эмоции.
Судя по обнаруженной документации, проект представляет собой наручный гаджет, который будет отправлять данные в приложение для смартфона. Устройство, оснащённое микрофонами и специальным программным обеспечением, сможет различать эмоциональное состояние владельца по звуку его голоса и даже давать советы, как эффективнее взаимодействовать с другими людьми.
За создание девайса отвечает подразделение компании Lab126 и команда, занимающая софтом для голосового помощника Alexa, сообщает Bloomberg. На данный момент неизвестно, как далеко продвинется разработка или станет ли она когда-либо коммерческим устройством, поскольку Amazon предоставляет сотрудникам широкие возможности для экспериментов с продуктами, некоторые из которых никогда не появятся на рынке, сообщает Bloomberg.
По словам источника издания, проект получил кодовое название Dylan, и сейчас он находится на стадии бета-тестирования.
В начале апреля News.ru сообщал, что Amazon разрабатывает собственные беспроводные наушники. Они выйдут с поддержкой голосового помощника Alexa и будут выглядеть и работать аналогично AirPods от Apple.
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Комментарии1
Наука и техника , Гаджеты , Технологии , Amazon , Apple , Bloomberg
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