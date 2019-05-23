Amazon работает над устройством для распознавания эмоций

Компания Amazon разрабатывает носимое устройство с голосовой активацией, способное распознавать человеческие эмоции.

Судя по обнаруженной документации, проект представляет собой наручный гаджет, который будет отправлять данные в приложение для смартфона. Устройство, оснащённое микрофонами и специальным программным обеспечением, сможет различать эмоциональное состояние владельца по звуку его голоса и даже давать советы, как эффективнее взаимодействовать с другими людьми.

За создание девайса отвечает подразделение компании Lab126 и команда, занимающая софтом для голосового помощника Alexa, сообщает Bloomberg. На данный момент неизвестно, как далеко продвинется разработка или станет ли она когда-либо коммерческим устройством, поскольку Amazon предоставляет сотрудникам широкие возможности для экспериментов с продуктами, некоторые из которых никогда не появятся на рынке, сообщает Bloomberg.

По словам источника издания, проект получил кодовое название Dylan, и сейчас он находится на стадии бета-тестирования.