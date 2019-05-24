Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Airbus показал салон своего аэротакси 

Популярная механика + ещё 2 7 часов назад
Фото: Airbus
Компания Airbus показала фотографии второго летного образца своего электрического аэротакси Vahana. В частности, был продемонстрирован салон машины.
Airbus
В рамках проекта Vahana подразделение компании Airbus A3 ведет разработку аэротакси с начала 2016 года. Первый полет прототип аэротакси совершило 31 января 2018 года: оно провело в воздухе, на высоте пять метров, 53 секунды. Теперь же разработчики поделились новыми фотографиями аппарата, в частности показали его салон, выполненный в минималистичном дизайне (на снимках показан второй летный образец аэротакси — Alpha Two; всего компания собрала два летных образца).
Airbus
В длину аэротакси Vahana составляет 6,2 метра, в ширину — 5,7 м, в высоту — 2,8 м. Максимальная взлетная масса машины — 745 килограммов. В салоне можно аппарата можно заметить всего одно кресло и один небольшой экран на приборной панели (для чего он нужен, не указывается); как ожидается, Vahana будет полностью беспилотным и сможет перевозить одного пассажира (либо груз).
Помимо Vahana, Airbus также разрабатывает аэротакси в рамках проекта CityAirbus. Первые летные испытания последнего прошли в мае: полет проводился в беспилотном режиме, и аппарат был привязан к наземным якорям.
Популярная механика: последние новости
На Мальдивах найдена морская вода ледникового периода Установлен новый рекорд высокотемпературной сверхпроводимости На Марсе обнаружили остатки прошлых полярных шапок
Комментарии
Наука и техника , Airbus
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»19
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу111
«Мракобес»: Милонов накинулся на ведущего НТВ78
«Вот идите к Путину»: Климкин вспомнил Лаврова и водку46
«Вы — враги России»: Соловьев об очередях за паспортами в ДНР599
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение