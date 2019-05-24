Airbus показал салон своего аэротакси

Компания Airbus показала фотографии второго летного образца своего электрического аэротакси Vahana. В частности, был продемонстрирован салон машины.

Airbus

В рамках проекта Vahana подразделение компании Airbus A3 ведет разработку аэротакси с начала 2016 года. Первый полет прототип аэротакси совершило 31 января 2018 года: оно провело в воздухе, на высоте пять метров, 53 секунды. Теперь же разработчики поделились новыми фотографиями аппарата, в частности показали его салон, выполненный в минималистичном дизайне (на снимках показан второй летный образец аэротакси — Alpha Two; всего компания собрала два летных образца).

Airbus

В длину аэротакси Vahana составляет 6,2 метра, в ширину — 5,7 м, в высоту — 2,8 м. Максимальная взлетная масса машины — 745 килограммов. В салоне можно аппарата можно заметить всего одно кресло и один небольшой экран на приборной панели (для чего он нужен, не указывается); как ожидается, Vahana будет полностью беспилотным и сможет перевозить одного пассажира (либо груз).

Помимо Vahana, Airbus также разрабатывает аэротакси в рамках проекта CityAirbus. Первые летные испытания последнего прошли в мае: полет проводился в беспилотном режиме, и аппарат был привязан к наземным якорям.