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Российский аппарат просканирует недра Луны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © NASA/Christina H Koch
Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-26" будет вести радиолокационный обзор естественного спутника Земли и сможет получить данные о свойствах слоя, которые помогут определить состав поверхности Луны толщиной в несколько десятков метров, заявил РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Евгений Слюта.
"Она (станция) исследует только поверхность, там стоят два радиолокатора, так что, ну, скажем так, на десяток-другой метров будет получена информация об электромагнитных свойствах верхнего слоя, которые, конечно, зависят от состава, строения", — сказал Слюта.
Кроме того он напомнил, что аппарат будет вести фотографирование и картирование поверхности Луны с высоким разрешением. Это нужно в первую очередь для того, чтобы найти оптимальное место посадки для будущих российских лунных станций.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2024 году к Луне планируется отправить орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2025 году — посадочную станцию "Луна-27". Как отмечал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, впоследствии планируется создать дубликаты этих станций, чтобы определиться уже с местом для развертывания российской посещаемой лунной базы.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РАН , РИА Новости
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