Ученый рассказал, почему в космосе запрещен алкоголь

Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки — потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.

"В космосе возможно употребление всех напитков, кроме газированных и алкогольных. Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения. Реакцию человека при таких воздействиях никто прогнозировать не может", — сказал ученый.

Он отметил, что на заре создания МКС канадские диетологи предлагали включить вино в рацион космонавтов по примеру экипажей подводных лодок. Однако специалисты НАСА , изучив этот вопрос, сделали заключение, что на подлодках строгая иерархия, круглосуточное дежурство, а на МКС нет гарантии, что один из членов экипажа ночью не выпьет весь запас. Тем самым в НАСА обосновали запрет.

Что касается газированных напитков, пояснил Агуреев, то их опасность заключается в том, что при открытии газ и жидкость начинают лететь в стороны, в нос, глаза космонавтов. "Это создает неудобство", — сказал Агуреев.