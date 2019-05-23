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Ученый рассказал, почему в космосе запрещен алкоголь 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки — потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
"В космосе возможно употребление всех напитков, кроме газированных и алкогольных. Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения. Реакцию человека при таких воздействиях никто прогнозировать не может", — сказал ученый.
Он отметил, что на заре создания МКС канадские диетологи предлагали включить вино в рацион космонавтов по примеру экипажей подводных лодок. Однако специалисты НАСА, изучив этот вопрос, сделали заключение, что на подлодках строгая иерархия, круглосуточное дежурство, а на МКС нет гарантии, что один из членов экипажа ночью не выпьет весь запас. Тем самым в НАСА обосновали запрет.
Что касается газированных напитков, пояснил Агуреев, то их опасность заключается в том, что при открытии газ и жидкость начинают лететь в стороны, в нос, глаза космонавтов. "Это создает неудобство", — сказал Агуреев.
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Наука и техника , NASA , РИА Новости
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