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Роскосмос запустит с Восточного новый разгонный блок «Фрегат» 

ТК «Звезда» + ещё 5 18 часов назад
Фото: ТРК Звезда
«Фрегат» с модернизированной системой управления пройдет испытания во время запуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный.
Государственная корпорация Роскосмос собирается испытать разгонный блок «Фрегат» с модернизированной системой управления при запуске ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.
«Создание космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный в части изготовления опытного образца разгонного блока для проведения летных испытаний комплекса разгонного блока «Фрегат» на космодроме Восточный», — следует из документа.
В сообщении также говорится, что начальная стоимость государственной закупки составляет 672 млн рублей. Как ожидается, контракт будет выполнен к концу ноября следующего года.
Напомним, что к настоящему времени было осуществлено 75 полетов разгонного блока «Фрегат» на ракетах «Союз» и «Зенит», стартовавших с космодромов Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.
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Наука и техника , Войска , Технологии , Зенит , Роскосмос
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