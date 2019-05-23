Роскосмос запустит с Восточного новый разгонный блок «Фрегат»

«Фрегат» с модернизированной системой управления пройдет испытания во время запуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный.

Государственная корпорация Роскосмос собирается испытать разгонный блок «Фрегат» с модернизированной системой управления при запуске ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.

«Создание космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный в части изготовления опытного образца разгонного блока для проведения летных испытаний комплекса разгонного блока «Фрегат» на космодроме Восточный», — следует из документа.

В сообщении также говорится, что начальная стоимость государственной закупки составляет 672 млн рублей. Как ожидается, контракт будет выполнен к концу ноября следующего года.