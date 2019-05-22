В ООН заявили о высоком риске начала ядерной войны

По словам Директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Ренаты Дван, сегодня отмечается самая высокая вероятность начала нового глобального конфликта с 1945 года.

Директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила, что сегодня фиксируется самая высокая вероятность начала ядерной войны. Об этом сообщает Business Insider.

По ее словам, во всех государствах, обладающих ядерным оружием, в настоящий момент реализуются программы ядерной модернизации. При этом, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США, ситуация с контролем над вооружениями динамично меняется.

Вместе с этим она указывает, что традиционные соглашения о контроле вооружений «разрушаются» из-за появления новых способов ведения войны, в которых все большую роль играют вооруженные группы и частные наемники, а также новейшие технологии. Все это размывает грань между нападением и обороной.

«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — заключила эксперт ООН.

Ранее польский генерал допустил ядерный удар по России.

Также ранее президент России отметил снижение порога применения ядерного оружия.