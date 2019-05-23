На аукцион выставлен «самый опасный в мире» ноутбук

В Сети на продажу выставлен ноутбук, содержащий шесть вредоносных программ, которые нанесли ущерб в общей сложности составляющий $95 млрд Лот носит название The Persistence of Chaos («Стойкость хаоса») и ставки за него уже превысили $1,2 млн Комплект включает собственно ноутбук Samsung NC10-14GB 2008 года выпуска с установленной Windows XP SP3, шнур питания, скрипт перезапуска и набор вредоносов, в состав которого входят:

ILOVEYOU — вредоносная программа, распространяемая через электронную рассылку и файлообменники. Поразила более 500 тыс. систем, причинив ущерб на общую сумму $15 млрд

MyDoom — компьютерный червь-спамер, предположительно разработанный российскими хакерами. Ущерб от него составил $38 млрд

SoBig — червь-троян, распространяемый через спам. Вредонос способен копировать файлы, отправлять себя по электронной почте и повреждать программное/аппаратное обеспечение. От него пострадали сотни тысяч компьютеров, а ущерб составил $37 млрд

WannaCry — червь-вымогатель, который также может работать в качестве бэкдора. В 2017 году поразил более 200 тыс. компьютеров по всему миру и причинил убытки на $100 млн DarkTequila — сложный вредонос, в основном атаковавший пользователей в Латинской Америке. Способен красть банковские учетные данные и корпоративную информацию даже без подключения к интернету. Последствия обошлись пострадавшим в миллионы долларов.

BlackEnergy 2 — обладает модульной структурой и может действовать в качестве руткита. В 2015 году применялся в атаках на энергетическую сеть Украины.

Согласно описанию лота, ноутбук физически изолирован от интернета и других устройств. Продавцами лота являются художник Гуо О Донг и ИБ-компания Deep Instinct. Объект выставляется как арт-проект, а в примечании к нему указывается, что «продажа вредоносного ПО запрещена в США, покупатель должен понимать, что данная работа представляет угрозу безопасности». Аукцион продлится еще четыре дня, на момент написания новости ставка составляла $ 1 200 749.