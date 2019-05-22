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Уровень океана поднимется к 2100 году до катастрофической отметки 

Российская Газета 22 мая 2019
Фото: pixabay.com
Исследователи предупреждают: если не предпринять срочных действий, 187 миллионов человек в следующих трех поколениях могут потерять свои дома. Согласно их утверждениям, уровень воды в океанах стремительно увеличивается — более чем в два раза по сравнению с тем, что ожидалось ранее.
Это предупреждение от 22 ведущих полярных экспертов заслоняет все предыдущие тревожные сообщения о грядущих климатических катастрофах. По их прогнозам, уровень воды поднимется на 2,38 метра к 2100 году. Так что прогнозы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) от 2013 года радикально устарели.
В пятом, последнем докладе IPCC подсчитала, что уровень воды увеличится от 35 до 94 сантиметров. Это было шесть лет назад. С тех пор было почти все без исключения наблюдения, как утверждает команда исследователей во главе с Джонатаном Бамбером из Бристольского университета (Великобритания), подтвердили самые пессимистичные предположения.
Если планета продолжит прогреваться, тающие ледники Антарктики и Гренландии, по всей вероятности, быстро поднимут уровень моря. Ученые прогнозируют увеличение от 62 до 238 сантиметров.
Такое резкое повышение уровня моря может иметь разрушительные последствия: жители планеты рискуют потерять около 1,79 млн квадратных километров земли, а до 187 млн человек лишатся своих домов. Малые островные государства в Тихом океане будут затоплены и необитаемы. "Такие изменения в течение следующих 80 лет вызовут серьезные социальные волнения", — заключает Бамбер.
Согласно "экспертному суждению", вероятность неблагоприятного сценария очевидна в случае потепления на пять градусов (по сравнению с доиндустриальным уровнем), и это произойдет к 2100 году. По крайней мере, в этом убеждены 18 из 22 экспертов. По их прогнозу, уровень моря повысится более чем на два метра с вероятностью около пяти процентов (при условии провала глобальной климатической политики).
На Конференции по изменению климата в Париже в 2015 году международное сообщество взяло на себя обязательство стабилизировать повышение средней температуры Земли до уровня ниже двух градусов по Цельсию и установить максимально допустимый предел температуры в 1,5 градуса.
Однако сегодня очевидно, что прогнозы Межправительственной группы (IPCC) на 2100 год необходимо скорректировать. Спутниковые данные показывают, что уровень моря поднимается быстрее, чем ожидалось. По данным Всемирной метеорологической организации, в 2018 году уровень увеличился на 3,7 миллиметров по сравнению с предыдущим годом. Это самый высокий рост с начала систематических спутниковых измерений.
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