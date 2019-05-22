Голосовые помощники Apple и Amazon обвинили в сексизме

ЮНЕСКО опубликовала новый отчёт, в котором обвинила цифровые помощники в усилении гендерных стереотипов. Исследователи считают, что такие ассистенты, как Siri ( Apple ) и Alexa ( Amazon ), способствуют распространению сексизма.

В публикации под названием I’d blush if I could («Я бы покраснела, если смогла») говорится, что выбор женского голоса по умолчанию в большинстве стран «отражает и подкрепляет» идею, что помощники, выступающие в роли поддержки, — это женщины, поскольку разработчики изображают их как «любезных и стремящихся угодить».

Помощник не обладает властью, кроме той, о которой просит командующий. Он соблюдает команды и отвечает на запросы независимо от тона или враждебности. Во многих общинах это усиливает общепринятые предрассудки в отношении пола, что женщины подчинены и терпимы к плохому обращению, — говорится в отчёте.

Вторичная проблема заключается в прежней кокетливой реакции искусственного интеллекта на оскорбительные комментарии. Как отмечается в документе, в 2017 году четыре ведущих голосовых помощника в среднем реагировали на явное словесное домогательство двумя способами: либо игриво уклонившись от жестокого обращения, либо ответив положительно.

В качестве метода решения проблемы исследователи предложили разработчикам добавить для пользователей специальные объявления перед началом работы, которые будут сообщать, что цифровые помощники не являются людьми. Технологическим компаниям также посоветовали прекратить использование женских голосов по умолчанию и ввести нейтральную в гендерном отношении опцию, которая устранит любые возможности для предвзятости.

В середине апреля News.ru рассказал, что администрация школы «Табер» в Барселоне решила убрать из библиотеки книги, способствующие формированию у мальчиков и девочек стереотипных представлений о ролях мужчины и женщины. В списке оказалось порядка 200 книг, включая «Красную Шапочку» и «Спящую красавицу».