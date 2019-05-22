Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голосовые помощники Apple и Amazon обвинили в сексизме 

News.ru 22 мая 2019
Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press
ЮНЕСКО опубликовала новый отчёт, в котором обвинила цифровые помощники в усилении гендерных стереотипов. Исследователи считают, что такие ассистенты, как Siri (Apple) и Alexa (Amazon), способствуют распространению сексизма.
В публикации под названием I’d blush if I could («Я бы покраснела, если смогла») говорится, что выбор женского голоса по умолчанию в большинстве стран «отражает и подкрепляет» идею, что помощники, выступающие в роли поддержки, — это женщины, поскольку разработчики изображают их как «любезных и стремящихся угодить».
Помощник не обладает властью, кроме той, о которой просит командующий. Он соблюдает команды и отвечает на запросы независимо от тона или враждебности. Во многих общинах это усиливает общепринятые предрассудки в отношении пола, что женщины подчинены и терпимы к плохому обращению, — говорится в отчёте.
Вторичная проблема заключается в прежней кокетливой реакции искусственного интеллекта на оскорбительные комментарии. Как отмечается в документе, в 2017 году четыре ведущих голосовых помощника в среднем реагировали на явное словесное домогательство двумя способами: либо игриво уклонившись от жестокого обращения, либо ответив положительно.
В качестве метода решения проблемы исследователи предложили разработчикам добавить для пользователей специальные объявления перед началом работы, которые будут сообщать, что цифровые помощники не являются людьми. Технологическим компаниям также посоветовали прекратить использование женских голосов по умолчанию и ввести нейтральную в гендерном отношении опцию, которая устранит любые возможности для предвзятости.
В середине апреля News.ru рассказал, что администрация школы «Табер» в Барселоне решила убрать из библиотеки книги, способствующие формированию у мальчиков и девочек стереотипных представлений о ролях мужчины и женщины. В списке оказалось порядка 200 книг, включая «Красную Шапочку» и «Спящую красавицу».
News.ru: последние новости
Amazon работает над устройством для распознавания эмоций Учёные предрекли новый Ледниковый период Windows 10 обновился по-крупному
Комментарии
Наука и техника , Amazon , ЮНЕСКО , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского295
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией245
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США142
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
К России обратились за помощью41
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение