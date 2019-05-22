Обнаружено гигантское извержение подводного вулкана

В ноябре прошлого года геологи объявили о необычной сейсмической активности, исходившей из области острова Майотта в Индийском океане и распространившейся почти по всему миру. Спустя несколько месяцев ученые предположили, что источником этой активности было гигантское извержение подводного вулкана.

Сейчас этот ответ считается наиболее вероятным. Исследователи отправились к месту, где, как предполагалось, находится эпицентр детектированной сейсмической активности, и обнаружили крупный активный вулкан, поднимающийся на 800 метров с морского дна и составляющий в ширину около пяти километров. Причем данного вулкана не было в этом месте шесть месяцев назад.

Таким образом, как предполагают ученые, источником странной сейсмической активности было рождение этого крупного вулкана. Впрочем, на данный момент это лишь предположение, для подтверждения которого требуются дальнейшие исследования.

Сейсмическая активность началась 10 мая 2018 года. 15 мая же было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. С тех пор были детектированы сотни толчков, менее сильных, не считая ноябрьского события.

Все данные толчки исходили из области в районе 50 километров от западного берега острова Майотта, находящегося между восточным побережьем Африке и северным концом Мадагаскара. С февраля исследователи вели наблюдения за данным регионом: на морском дне были размещены сейсмометры и была создана карта дна при помощи сонара.

Полученные данные позволили предположить, что примерно между 20 и 50 километрами под поверхностью находится огромный резервуар магмы: он может «поставлять» горячую магму к морскому дну, где та встречается с холодной водой, что в итоге может приводить к образованию трещин в коре (карта морского дна показала, что на него попало примерно пять кубических километров магмы). При этом, согласно исследователям, образующийся вулканический материал поднимается лишь не более чем на два километра — это позволяет объяснить, почему на поверхности ничего не было заметно.

GPS-данные же показали, что Майотта смещается и опускается. Он уже сместился на 10 сантиметров на восток и опустился на 13 см с мая прошлого года. Это, как отмечается, может указывать на то, что подводный резервуар магмы коллапсирует и уменьшается.

Ученые продолжают изучать сейсмическую активность в районе острова Майотта. Кратко о последних результатах сообщается в материале Science.