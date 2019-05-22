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Microsoft выпустила новую версию Windows 

Ferra.ru + ещё 6 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Компания Microsoft начала распространять стабильную версию майского обновления операционной системы Windows 10. Его тестирование проходило с апреля, а теперь Windows 10 May 2019 Update с номером 1903 стал доступен обычным пользователям.
Апдейт представляет собой следующую версию Windows 10, известную под кодовым названием 19H1. Это относительно небольшое обновление с точки зрения заметных пользователю функций.
Самые бросающиеся в глаза из новшеств — новая светлая тема Windows 10, «Песочница» (Windows Sandbox), для безопасного тестирования приложений, разделение поиска Cortana и Windows, а также поддержка японских смайликов Каомодзи.
Обновление распространяется постепенно. Проверить его наличие можно в «Параметрах» → «Обновление и безопасность» → «Центр обновления Windows».
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Наука и техника , Интернет , Технологии , Microsoft
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