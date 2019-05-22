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Уральские математики предсказали новый ледниковый период 

BFM.RU + ещё 8 15 часов назад
Фото: ТАСС
Математики Уральского федерального университета пришли к выводу, что глобальное потепление вскоре должно смениться резким глобальным похолоданием, передает znak.com. Причем толчком для снижения температуры станет текущее потепление земного климата, сообщает пресс-служба вуза.
К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные об изменении климата в древности — на протяжении последних 10 миллионов лет глобальные потепления всегда сменялись глобальными похолоданиями. При этом учитывались изменения средней температуры Мирового океана, объемов углекислого газа в атмосфере и растительности на Земле, а также массы континентального и морского льдов. Снижение средней температуры атмосферы Земли должно произойти из-за нарушений циркуляций в Мировом океане, вызванных притоком пресной воды.
Исследователи отметили, что в последнее время перепады температуры стали более резкими, при этом основными факторами являются природные процессы. Однако ученые подчеркивают, что в наши дни одну из ключевых ролей играет новый, антропогенный фактор, в том числе вырубка лесов и выбросы углекислого газа в атмосферу, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Точно определить, когда начнется новая эпоха оледенения, российские ученые пока не могут. Для этого необходимо просчитать процессы, влияющие на изменения климата, собрать их в более емкие математические модели и протестировать на суперкомпьютере. На решение этой задачи могут потребоваться десятилетия, так как климатическая система Земли крайне сложная, отмечают в УрФУ.
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