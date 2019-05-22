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Вода на Земле появилась в момент формирования Луны 

Популярная механика + ещё 1 22 мая 2019
Фото: Популярная механика
К такому выводу пришла команда ученых, изучившая соотношение изотопов молибдена в земной коре. Астрономам известно, что оно разнится в зависимости от места формирования небесных тел: метеориты, прилетевшие с окраин Солнечной системы, четко отличаются по этому показателю от тех, что сформировались в ее внутренней части.
Важно, что небесные гости «далекого» происхождения отличаются не только этим. В них гораздо больше легких веществ, которые во внутренней части системы интенсивно «сдуваются» солнечным излучением. Это относится и к воде, которая, конечно, чаще существует в виде льда, нежели как жидкость.
Земля уникальна — это единственная планета внутренней части системы, на которой воды много. Как так вышло?
Измерения, проведенные исследователями из Мюнстера, показывают, что изотопный состав молибдена Земли имеет смешанный состав, показывающий, что значительная часть этого элемента когда-то была принесена с окраин Солнечной системы. Вероятно это означает, что кроме молибдена на Землю прибыли значительные количества углерода, кислорода и воды.
Судя по количеству этих веществ, распространенная сейчас гипотеза относительно кометного происхождения воды, несостоятельна — воды (и некоторых изотопов молибдена) в этом случае должно было бы быть существенно меньше. Самой привлекательной версией на сегодня является столкновение Земли с крупным небесным телом, размером примерно с Марс, произошедшее на ранних этапах жизни нашей планеты. Как принято считать, именно из-за него на нашем небе появилась Луна — вещество для ее формирования было выброшено в космос при ударе.
Эта гипотеза интересна еще и тем, что ее можно довольно быстро проверить — надо проследить соотношение изотопов молибдена в доставленном с Луны грунте. Если ученые из Мюнстера правы, то оно должно отличаться от земного. Ведь Луна — это исходное земное вещество, до обогащения «привезенными» компонентами. Мы не так давно писали о вероятных причинах этого.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Astronomy.
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Наука и техника , Наука
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