Шестое вымирание. По вине человека может исчезнуть миллион видов животных и растений

Как набат по будущему планеты звучит доклад Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES). Человечество достигло печального рекорда: наша деятельность угрожает животным и растениям в тысячи раз сильнее, чем это происходило за последние 10 миллионов лет.

По сути, речь идет о "шестом вымирании" в истории Земли. Из пяти предыдущих само крупное "Великое вымирание" около 250 миллионов лет назад уничтожило 90 процентов биоразнообразия планеты. Но тогда причиной были природные катаклизмы, прежде всего извержения вулканов, а сегодня главной разрушающей силой стал человек.

К такому выводу пришли 145 ученых из 50 стран, которые три года готовили свой доклад. В этом огромном документе почти две тысячи страниц, множество "громких" цифр. Они очень красноречиво показывают, как варварски человек меняет лицо матери-природы. Приведем лишь некоторые. Человек взялся за дело так рьяно, что из 8 миллионов видов растений и животных, включая 5,5 миллиона видов насекомых, около миллиона могут исчезнуть с лица Земли уже в ближайшие десятилетия.

Ключевыми факторами разрушения авторы доклада называют, в частности, изменения в землепользовании, охоту, изменение климата, загрязнение окружающей среды. По данным исследователей, из-за деятельности человека уже активно деградируют 75 процентов суши, 40 процентов Мирового океана и 50 процентов речных вод. Начиная с XVI века, вымерло не менее 680 видов позвоночных. Согласно средним оценкам по всем группам растений и животных вымирание сейчас угрожает 25 процентам видов. Под угрозой находятся более 40 процентов амфибий, 33 процента рифовых кораллов и более трети морских млекопитающих. Вымирание угрожает 10 процентам видов насекомых, а если тенденция сохранится, к концу века на Земле их вообще может не остаться, что коренным образом изменит всю биосферу планеты.

Из-за истощения земель снизилась их плодородность на четверти территории планеты. Треть ресурсов морской рыбы вылавливается нерациональным способом. Под угрозой исчезновения находится 33,5 тыс. видов растений (14 процентов известных видов), 11 процентам всех видов птиц и млекопитающих грозит исчезновение и еще 14 процентов уже находятся на пути к вымиранию. Около 30 процентов из 24 тыс. видов рыб также находятся под угрозой вымирания.

Авторы доклада особо подчеркивают: ухудшая природу, человек рубит сук, на котором сидит. Ведь она обеспечивает нас продовольствием, энергией, лекарствами, генетическими ресурсами, различными материалами и т.д. Природа поддерживает качество воздуха, пресной воды и почв, от которых зависит человечество, регулирует климат, обеспечивает опыление и борьбу с вредителями и уменьшает воздействие опасных природных явлений. Например, более 75 процентов мировых продовольственных культур, включая фрукты и овощи, кофе, какао и миндаль, зависят от опыления насекомыми. Морские и наземные экосистемы поглощают и "убирают" более 60 процентов промышленных выбросов углерода. Кроме того, утрата коралловых рифов ослабляет защиту прибрежных районов, повышая опасность наводнений и ураганов для 100-300 миллионов человек, проживающих в прибрежных зонах. Более 85 процентов площади водно-болотных угодий было утрачено. В большинстве тропических районов в период с 2010 по 2015 год было утрачено 32 млн га первичных или восстанавливающихся лесов.

Крайне неблагоприятная ситуация складывается с пластиком. С 1980 года загрязнение им морской среды возросло в десять раз, затрагивая не менее 267 видов, включая 86 процентов морских черепах, 44 процента морских птиц и 43 процента морских млекопитающих. Это может повлиять на людей через пищевые цепи.

Этот список "обвинений" в адрес человека можно продолжать и продолжать. Общая оценка авторов доклада просто устрашающая: в XXI веке мир стоит на грани шестого вымирания видов растений и животных.

Что делать?

Ученые предлагают пять основных мер. Это введение жесткой ответственности за нарушение экологии и сокращение биоразнообразия, одновременно со стимулами для тех, улучшает ситуацию. Это активное межрегиональное сотрудничество в этой сфере разных стран, это сокращение неравенства в мире и чрезмерного потребления, это принятие упреждающих мер по сохранению биоразнообразия. Это совершенствование природоохранного законодательства.

Деятельность человека угрожает животным и растениям в тысячи раз сильнее, чем это происходило за последние 10 миллионов лет

Кто-то скажет, что некоторые из этих мер — очередная утопия. Благие пожелания, как, скажем, призывы к сокращению потребления или преодоление неравенства в мире. На эту тему авторитетными учеными и политиками написаны тома, но к ним мало кто прислушивается. Потребление перевешивает все разумные доводы о сохранении природы и биоразнообразия. Не действуют и страшилки с описанием будущих природных катаклизмов. Хотя, конечно, отдельные меры принимаются, но все это что слону дробинка. Что, по сути, и констатирует доклад ученых.

Однако его авторы неожиданно оптимистичны. Например, исполнительный секретарь IPBES Анн Ларигодери заявила: "Мы не хотим разочаровывать людей и говорить, что ничего сделать уже нельзя, что мы это сражение проиграли. Потому что мы его не проиграли. И если дать природе шанс, то она вернется в свои права и восторжествует. Мы хотим показать, что каждый человек может внести свой вклад". Хорошо, если бы к этим словам прислушались.

Российская газета

Как у нас

С 1970 года рассчитывается индекс живой планеты. Он оценивает состояние примерно 16 тысяч популяций 4 тысяч "реперных" видов, по которым есть надежная информация. В мире за 40 лет, численность этих популяций снизилась примерно на 60 процентов, а для пресноводных видов более 80 процентов. В России это снижение составило около 25 процентов. Так что у нас картина по сравнению с тем, что происходит в мире, довольно неплохая. Мы не впереди планеты всей.

По оценкам экспертов, 65 процентов нашей территории относят к благополучным, здесь экосистемы не разрушены (большая часть Сибири, Дальнего Востока, Арктики). Поэтому многие российские биосистемы могут служить эталонами природных комплексов. Природные экосистемы представляют исключительную ценность для биосферы в целом, выполняя важнейшие глобальные регуляторные функции. Крупнейшие в мире массивы болот и заболоченных лесов на территории России играют ключевую роль в глобальных процессах связывания и захоронения углерода и поддержания баланса углекислого газа в атмосфере. Леса и водно-болотные угодья России служат важнейшими для биосферы наземными регенераторами кислорода.

Тем не менее некоторые типы экосистем и виды живых организмов находятся в катастрофическом положении, а некоторые на грани исчезновения. Около 15 процентов территории, на которых проживает две трети населения страны, характеризуются как экологически неблагополучные, со значительной степенью разрушения естественных экосистем и деградации почв. Около 124 миллионов гектар сельскохозяйственных угодий (56%) являются эрозионно-опасными и подвержены водной и ветровой эрозии. Под угрозой исчезновения у нас находится от 0,1 процента беспозвоночных до 30 процентов земноводных видов животного мира. В Красную книгу занесены 414 видов животных, 516 рыб, 767 растений. Биомы европейских степей и широколиственных лесов практически исчезли и сегодня представлены мелкими фрагментами экосистем на особо охраняемых природных территориях.

По мнению ученых, главной причиной сокращения биологического разнообразия и разрушения экосистем России является высокая природоемкость экономики. У нас доминируют добывающие отрасли, ресурсоемкие и энергоемкие технологии. Кроме того, слабо работают стимулы для применения ресурсо— и энергосберегающих технологий, низка эффективность экономических и финансовых механизмов сохранения биоразнообразия.

Между тем

Только что пришло сообщение, что на грани исчезновения оказались всеми любимые коалы, которые в ближайшие десятилетия могут навсегда исчезнуть с лица планеты. Австралийский фонд коал уже объявил этих животных функционально вымершими. Суть в том, что на данный момент в условиях дикой природы обитают не более восьмидесяти тысяч коал. Этого недостаточно, чтобы данный вид сумел воспроизвести полноценное многочисленное новое поколение животных. Любой вирус, генетический сбой или патогенное заболевание могут привести к тому, что коалы станут навсегда исчезнувшим видом. На стремительное сокращение популяции коал в дикой среде в первую очередь повлияли глобальные климатические изменения. Осталось слишком мало взрослых особей коал, способных к распространению и поддержанию этого вида очаровательных животных. Тысячи коал гибнет в природной среде по причине повышения температур и обезвоживания. Ранее сообщалось, что под угрозой вымирания оказались северные олени, которые вынуждены менять привычный ореол обитания из-за глобальных климатических изменений.