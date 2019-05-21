Блогеры под ударом: миллионы данных Instagram утекли в сеть

Персональная информация блогеров и знаменитостей из Instagram попала в общий доступ — в результате масштабной утечки пострадали почти 50 млн человек. Согласно предварительному расследованию, база данных, в которых хранились электронные адреса и телефоны юзеров, связана с маркетинговой компанией из Индии.

В сети была обнаружена массивная база данных, содержащая в себе данные миллионов Instagram-блогеров и звезд, пользующихся популярным фотохостингом, сообщает TechCrunch

База, расположенная в публичном облаке Amazon Web Services, находилась в открытом доступе и была доступна всем желающим.

На момент публикации заметки в ней находилось свыше 49 млн записей, но эти цифры продолжали увеличиваться.

Как оказалось, в каждой из таких записей содержались персональные данные Instagram-блогеров и инфлюэнсеров, включая их биографию, фото профиля, количество фолловеров, геолокацию, а также электронную почту и номер мобильного телефона.

Обнаружил массив данных эксперт по информационной безопасности Анураг Сен, который сообщил о находке редакции TechCrunch в надежде установить владельца базы и обеспечить сохранность данных.

Как оказалось, найденная база данных связана с маркетинговой фирмой Chtrbox, базирующейся в Мумбаи

Эта компания занимается тем, что платит инфлюэнсерам за спонсорский контент, который они размещают у себя в аккаунтах.

Chtrbox собирал информацию о блогерах, чтобы определить ценность каждого конкретного профиля, основываясь на количестве фолловеров, лайках и комментариях и т.д. Эта статистика затем использовалась, чтобы определить, сколько компания может заплатить блогеру или знаменитости за размещение рекламной публикации.

Сообщается, что портал связался с несколькими людьми из списка, пострадавшими в результате утечки, и они подтвердили подлинность своих телефонов и электронных адресов, опубликованных онлайн. При этом ни один из них никогда не сотрудничал с Chtrbox.

Вскоре после того, как об утечке заговорили в зарубежной прессе, база данных ушла в оффлайн.

Основатель и генеральный директор компании Пранай Сваруп отказался давать комментарии и отвечать на вопросы, в том числе о том, как Chtrbox получила доступ к конфиденциальной информации пользователей Instagram.

Facebook, владеющая Instagram, заявила о начале собственного расследования.

«Мы проведем расследование, чтобы понять, откуда данные, включая электронные адреса и номера телефонов, попали в сеть — из Instagram или других источников. Мы также свяжемся с Chtrbox, чтобы выяснить, откуда у них эта информация и как она оказалась в открытом доступе», — говорится в официальном заявлении Facebook.

В 2017 году Instagram заявил о том, что верифицированные аккаунты знаменитостей могли быть скомпрометированы хакерами, которые обнаружили уязвимость в интерфейсе социальной сети. Среди пострадавших значатся те аккаунты, у которых есть голубая галочка верификации — такие получают звезды шоу-бизнеса, политики, спортсмены и другие известные люди. Как правило, они обладают большим количеством подписчиков, а потому являются заманчивой целью для хакерского взлома.

Уязвимость была обнаружена в программном интерфейсе (API) социальной сети. Злоумышленники с ее помощью успели заполучить телефонные номера и электронные почты знаменитостей.

Тогда компания не раскрыла данные касательно того, сколько человек пострадало и кто именно стал жертвами взлома.

Instagram отправил всем пострадавшим пользователям уведомление о хакерской атаке.

«Недавно мы обнаружили, что один или более человек незаконно получили доступ к контактной информации наших знаменитых пользователей — а именно к электронной почте и номеру телефона — из-за уязвимости в API. Пароли к аккаунтам не пострадали. Мы быстро устранили уязвимость и начали расследование», — говорится в официальном письме компании.

Сообщается, что одной из предположительных жертв этой хакерской атаки могла стать популярная американская певица Селена Гомес.