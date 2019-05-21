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Представлены новые умные Android-очки от Google 

Ferra.ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: Google
IT-гигант представил новое поколение своих умных очков Google Glass. Внешне они почти ничем не отличаются от предшественников, но функциональность устройства изменилась.
Называется новая модель Glass Enterprise Edition 2. Работать она будет на операционной системе Android. Это должно упростить процесс создание приложений для очков.
Аппаратной основой новых Google Glass стала платформа Snapdragon XR1. Она позволяет поддерживать повышенную производительность для работы искусственного интеллекта и увеличить время автономной работы. В новых очках также улучшится качество потокового видео. Заряжаться устройство будет через порт USB Type-C.
Google рассказала, что у Glass Enterprise Edition 2 есть защитная оправа, которая позволяет использовать их во время сложной работы. Продавать очки компания пока намеревается только корпоративным клиентам по ориентировочной цене в $999.
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Наука и техника , Гаджеты , Google
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