В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»

В Ирландии создали робота по образу персонажа мультсериала «Джетсоны»

Stevie был создан по образу одного из персонажей американского футуристического мультсериала "Джетсоны". Голова-монитор способна имитировать различные эмоциональные состояния, что позволяет ему взаимодействовать с людьми на социальном уровне, уточнило издание. Первый Stevie появился осенью 2017 года — с тех пор машина прошла цикл модернизаций, которые инженеры смогли осуществить в тесном контакте с персоналом дома престарелых "Аlone" в Дублине.

"Наша задача — создать электронного помощника, который мог бы на время заменять отсутствующих сестер, выполняя минимальный набор базовых функций по присмотру за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями", — пояснил профессор TCD Конор Макгин.

Ученый добавил, что функция социального взаимодействия для робота-опекуна также очень важна: "Это стимулирует мозговую деятельность у людей, поднимает эмоциональный тонус". В ходе презентации о Stevie II рассказал и один из его пользователей — Тони Маккарти, проживающий в доме престарелых, где испытывают робот. "Он всегда напоминает о приеме лекарств, укажет на то, что я забыл выключить какой-либо электроприбор. Если кто-то звонит в дверь — Stevie может пойти поинтересоваться, а затем передать информацию, — рассказал Маккарти. — Когда я специально притворился спящим — Stevie спрашивал, как я себя чувствую".

Разработчики робота в настоящий момент перешли к фазе коммерциализации своего изобретения. Ожидается, что к 2021 году первые Stevie поступят в продажу.