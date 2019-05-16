Секретные данные о российских спутниках попали в интернет

Сведения о российских космических аппаратах, о создании и запуске которых ранее ничего не сообщалось, выложены в интернете в открытом доступе. В компании-разработчике отдельных элементов этих спутников РИА Новости подтвердили достоверность этой информации, назвав публикацию незаконной.

Названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков и количество аппаратов представлены в презентации ПАО "Сатурн" — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Компания входит в ведение "Роскосмоса"

Подлинность презентации подтвердили в ПАО "Сатурн". Согласно материалам, сведения были озвучены в Краснодаре в минувшем феврале. Материалы опубликованы на одном из сайтов в доменной зоне.ru.

"Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]", — пояснил РИА Новости главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов.

"Мы будем предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил", — добавил он.

ПАО "Сатурн" включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" осуществляет единую государственную политику. Входит в перечень стратегических предприятий России.