Раскрыта причина массового исчезновения древних людей

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что 8,6 тысячи лет назад численность населения, проживавшего на территории Южной Америки, начала резко сокращаться из-за непредсказуемых осадков. Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи проанализировали отложения, относящиеся к 1,4 тысячи южноамериканским археологическим памятникам, и провели 5,4 тысячи радиоуглеродных датировок. Они оценили изменения в количестве осадков, а также определили колебания в уровне народонаселения с 12 тысяч до двух тысяч лет назад по числу памятников, построенных в определенный период времени.

Согласно результатам, наиболее сильные колебания в осадках и значительное снижение числа древних людей происходили в северных, тропических регионах Южной Америки. Около 8,2 тысячи лет назад люди покинули многие ранее заселенные территории, при этом непредсказуемые погодные условия могли стать причиной перехода от собирательства и охоты к оседлому образу жизни.

В течение 2,6 тысячи лет периоды экстремально сухих и влажных условий, оказывающих негативное воздействие на источники пищи, стали происходить каждые пять лет. Люди не могли предсказать, когда наступят засухи или интенсивные осадки. Однако шесть тысяч лет назад группы охотников-собирателей вернулись на ранее покинутые территории, когда дожди стабилизировались.