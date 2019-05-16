Омские ученые предложили провести «мусорную реформу» в космосе

Специалисты Омского государственного технического университета представили на международной конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы" новую концепцию очистки околоземного пространства, которую разработали совместно со специалистами Центрального научно-исследовательского института машиностроения

Ученые нашли способ увода с орбиты отработанных блоков ракет в плотные слои атмосферы, где они сгорают. Для создания тяги предлагается использовать остатки топлива в отслужившем летательном аппарате.

— В процессе эксплуатации ракеты большая часть горючего расходуется, но сотни килограммов все же остаются, — поясняет руководитель научно-образовательного центра "Космическая экология" ОмГТУ Валерий Трушляков. — Наша методика позволит найти применение этому остатку и с его помощью дать импульс использованному аппарату сойти с орбиты.

В лаборатории вуза, где благодаря специальным вакуумным установкам созданы условия, аналогичные космическим, уже прошли первые испытания, подтверждающие состоятельность теории.

По данным NASA, сегодня на орбите находится более двух тысяч действующих и свыше пяти тысяч отслуживших космических аппаратов, а также в три раза больше фрагментов космического мусора. Это создает угрозу безопасности полетов. В прошлом году, например, зафиксировано восемь аварий искусственных спутников в результате столкновений с такими объектами. А неиспользованное топливо может привести к взрыву с более серьезными последствиями. Поэтому разработка сибирских ученых весьма востребована.

Одна из ближайших задач освоения космоса — максимально сократить захламление околоземного пространства. Сейчас ракетостроители разрабатывают методики так называемых переходных орбит для станций и спутников, с которых они по окончании эксплуатации будут самостоятельно уходить в атмосферу и сгорать. Специалисты создают роботов-уборщиков, разрабатывают системы увода, встроенные непосредственно в ступени ракет, а также летательные аппараты, способные возвращаться на Землю после выполнения задания. Омские ученые также работают в этих направлениях, в том числе совместно с итальянскими специалистами.

— Мы исследуем оптимальные варианты твердых добавок в гибридное топливо, способных повысить энергетические характеристики современных силовых установок, — сообщил руководитель лаборатории космических двигателей Миланского политехнического университета Луиджи Де Люка..

Между тем