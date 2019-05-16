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Омские ученые предложили провести «мусорную реформу» в космосе 

Российская Газета 10 часов назад
Специалисты Омского государственного технического университета представили на международной конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы" новую концепцию очистки околоземного пространства, которую разработали совместно со специалистами Центрального научно-исследовательского института машиностроения.
Ученые нашли способ увода с орбиты отработанных блоков ракет в плотные слои атмосферы, где они сгорают. Для создания тяги предлагается использовать остатки топлива в отслужившем летательном аппарате.
— В процессе эксплуатации ракеты большая часть горючего расходуется, но сотни килограммов все же остаются, — поясняет руководитель научно-образовательного центра "Космическая экология" ОмГТУ Валерий Трушляков. — Наша методика позволит найти применение этому остатку и с его помощью дать импульс использованному аппарату сойти с орбиты.
В лаборатории вуза, где благодаря специальным вакуумным установкам созданы условия, аналогичные космическим, уже прошли первые испытания, подтверждающие состоятельность теории.
По данным NASA, сегодня на орбите находится более двух тысяч действующих и свыше пяти тысяч отслуживших космических аппаратов, а также в три раза больше фрагментов космического мусора. Это создает угрозу безопасности полетов. В прошлом году, например, зафиксировано восемь аварий искусственных спутников в результате столкновений с такими объектами. А неиспользованное топливо может привести к взрыву с более серьезными последствиями. Поэтому разработка сибирских ученых весьма востребована.
Одна из ближайших задач освоения космоса — максимально сократить захламление околоземного пространства. Сейчас ракетостроители разрабатывают методики так называемых переходных орбит для станций и спутников, с которых они по окончании эксплуатации будут самостоятельно уходить в атмосферу и сгорать. Специалисты создают роботов-уборщиков, разрабатывают системы увода, встроенные непосредственно в ступени ракет, а также летательные аппараты, способные возвращаться на Землю после выполнения задания. Омские ученые также работают в этих направлениях, в том числе совместно с итальянскими специалистами.
— Мы исследуем оптимальные варианты твердых добавок в гибридное топливо, способных повысить энергетические характеристики современных силовых установок, — сообщил руководитель лаборатории космических двигателей Миланского политехнического университета Луиджи Де Люка..
Между тем
Российское космическое агентство намерено создать новый космический аппарат, предназначенный для очистки геостационарной орбиты от неработающих спутников и разгонных блоков. Отправить на орбиту "Ликвидатора" (рабочее название аппарата) планируют в 2025 году. Масса межпланетного уборщика составит четыре тонны, срок активного использования — десять лет.
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Наука и техника , Видео , Роскосмос , ЦНИИМАШ
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