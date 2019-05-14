Луна продолжает остывать и сжиматься

К таким выводам они пришли, сопоставив данные сейсмографов, работавших во время экспедиций программы «Аполлон» в 1960-1970-е годы, и геологической карты, составленной в 2010 году по фотографиям спутника «Лунный орбитальный разведчик», пишет Nature Geoscience.

По словам исследователей, на Луне продолжается тектоническая и сейсмическая активность, при этом ее ядро остывает, а сама она продолжает сжиматься, что приводит к землетрясениям и появлению новых разломов.

С 1969 по 1977 год произошло 28 лунных землетрясений магнитудой от двух до пяти баллов по шкале Рихтера.

«Мы обнаружили, что восемь из отмеченных программой «Аполлон» лунотрясений произошли очень близко к разломам, которые обнаружил спутник LRO. Мы считаем, что эти разломы активны и сегодня», — рассказал один из авторов исследования доцент геологии университета Николас Шмерр.

Исследователи отмечают, что из этих восьми тектонических землетрясений шесть произошли, когда Луна была наиболее удалена от нашей планеты. Притяжение Земли создало дополнительное напряжение в лунной коре и спровоцировало сейсмические колебания.

Как рассказал сотрудник Центра исследований Земли и планет при Смитсоновском институте в Вашингтоне Томас Уоттерс, Луна продолжает сжиматься, «морщиться, как сохнущий виноград, который превращается в изюм». Поскольку поверхность спутника твердая и не гибкая, то на ней появляются множественные разломы.

Ученые уверены, что изучение тектонической активности естественного спутника нашей планеты позволит приблизиться к разгадке его происхождения. Для дальнейшего исследования тектонической активности необходимо установить современные сейсмометры на поверхности спутника.

Ранее японские исследователи, выдвинули теорию, что Луна могла сформироваться из магмы, которая некогда покрывала поверхность Земли.