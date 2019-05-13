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Исследователь из США совершил рекордное одиночное погружение в бездну Чэлленджера 

ТАСС + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Five Deeps
Спуск в глубочайшую впадину Мирового океана — бездну Чэлленджера (Challenger Deep) — совершил американский исследователь Виктор Весково, установив таким образом рекорд в одиночных погружениях. Как сообщила в понедельник представитель компании Five Deeps Стефани Фицгерберт в распространенном здесь пресс-релизе, Весково стал первым человеком, осуществившим несколько одиночных погружений в глубоководном аппарате Limiting Factor, в том числе на рекордную глубину 10928 м, то есть на 16 м глубже, чем в ходе предыдущих погружений.
Всего за период с 28 апреля по 5 мая Limiting Factor совершил четыре погружения в бездну Чэлленджера, а 7 мая — одно погружение в бездну Сирены, расположенную в северо-востоку от Марианской впадины. Во время двух погружений, в том числе погружения на рекордную глубину, Весково пилотировал глубоководный аппарат в одиночку.
"Этот подводный аппарат, корабль-носитель и чрезвычайно талантливые члены экспедиции вывели технологии исследований океана на беспрецедентно новый уровень, позволив осуществить быстрые и неоднократные спуски в глубочайшие, самые труднодоступные пучины, — привела Фицгерберт слова Весково после того, как экспедиционное судно вернулось на остров Гуам. — Мы считаем. что только что проверили и открыли путь, позволяющий изучать и посещать любое место в океане в любое время".
Предыдущий спуск в бездну Чэлленджера был предпринят в 2012 году режиссером и исследователем Джеймсом Кэмероном, который в батискафе Deepsea Challenger достиг глубины 10908 м, а в 1960 году батискаф ВМС США Trieste с лейтенантом Доном Уолшем и швейцарским исследователем Жаком Пикаром достиг глубины 10912 м.
Как отметила телекомпания CNN, следующее погружение члены экспедиции Five Deeps намерены осуществить в августе 2019 года в до сих пор не исследованную бездну Моллой (глубина 5669 м) в районе Шпицбергена.
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Наука и техника , Джеймс Кэмерон , США
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