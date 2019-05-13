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Американец совершил рекордное погружение в бездну Чэлленджера 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Фото: Five Deeps
Американский исследователь Виктор Весково осуществил спуск в глубочайшую впадину Мирового океана — бездну Чэлленджера (Challenger Deep), передает ТАСС со ссылкой на представителя компании Five Deeps Стефани Фицгерберт.
Весково установил рекорд в одиночных погружениях, опустившись на глубину 10928 метров в глубоководном аппарате Limiting Factor.
Всего за период с 28 апреля по 5 мая Весково совершил четыре погружения в бездну Чэлленджера, а 7 мая — одно погружение в бездну Сирены, расположенную к северо-востоку от Марианской впадины. Во время двух погружений, в том числе на рекордную глубину, Весково пилотировал Limiting Factor в одиночку.
«Этот подводный аппарат, корабль-носитель и чрезвычайно талантливые члены экспедиции вывели технологии исследований океана на беспрецедентно новый уровень, позволив осуществить быстрые и неоднократные спуски в глубочайшие, самые труднодоступные пучины», — сказал исследователь после возвращения.
Предыдущий спуск в бездну Чэлленджера был предпринят в 2012 году кинорежиссером Джеймсом Кэмероном, он достиг глубины 10908 метров.
Комментарии
Наука и техника , Джеймс Кэмерон , ИТАР-ТАСС
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