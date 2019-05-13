Американец совершил рекордное погружение в бездну Чэлленджера

Американский исследователь Виктор Весково осуществил спуск в глубочайшую впадину Мирового океана — бездну Чэлленджера (Challenger Deep), передает ТАСС со ссылкой на представителя компании Five Deeps Стефани Фицгерберт.

Весково установил рекорд в одиночных погружениях, опустившись на глубину 10928 метров в глубоководном аппарате Limiting Factor.

Всего за период с 28 апреля по 5 мая Весково совершил четыре погружения в бездну Чэлленджера, а 7 мая — одно погружение в бездну Сирены, расположенную к северо-востоку от Марианской впадины. Во время двух погружений, в том числе на рекордную глубину, Весково пилотировал Limiting Factor в одиночку.

«Этот подводный аппарат, корабль-носитель и чрезвычайно талантливые члены экспедиции вывели технологии исследований океана на беспрецедентно новый уровень, позволив осуществить быстрые и неоднократные спуски в глубочайшие, самые труднодоступные пучины», — сказал исследователь после возвращения.