Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы 

Газета.Ru + ещё 2 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Ученые обнаружили новые виды горных пород в песке на пляжах возле Хиросимы, пишет Antropocene.
По словам малазийского геолога Марио Ваннье, эта находка чрезвычайно интересна. Найденные горные породы четыре года назад оказались похожи по своей структуре на последствия падения астероида, который мог убить динозавров.
"Эти частицы были чем-то очень особенным, мимо них просто нельзя было пройти", — отметил Ваннье.
Ученый убедился, что странные частицы присутствуют фактически на всех пляжах Хиросимы.
Ранее сообщалось, что NASA зафиксировало взрыв "огромного" метеорита в районе Камчатки
33 года назад, в ночь на 26 апреля 1986-го года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС около расположенного на территории современной Украины города Припять произошел взрыв, который полностью разрушил ядерный реактор станции. В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ, но жители ближайших населенных пунктов об этом узнали не сразу, эвакуация тоже началась позже. Из-за высоких доз облучения в течение трех месяцев после катастрофы погибли около 30 человек.
Газета.Ru: последние новости
Названы версии появления запаха спирта на МКС Аппарат для высадки на Луну показал Джефф Безос Стартовало изготовление корпуса первого космического корабля "Федерация"
Комментарии
Наука и техника , Другое , Наука , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь125
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко8
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным79
На Земле произошла супермощная магнитная буря10
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия4
Видео
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь
Происшествия Статьи
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко
Украина В мире
Появилось новое видео с места ЧП с SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Звезда «Мажора» оскандалился с чужим авто
Шоу-бизнес
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково
Происшествия Войска
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение