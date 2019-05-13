Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Xiaomi готовит «убийцу Kindle» 

Игромания.ру + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Китайские источники сообщают, что компания Xiaomi в ближайшие недели может представить устройство для чтения электронных книг с экраном E ink. Новинке приписывают экран диагональю около 8 дюймов, разрешение не указано. Не сообщается также тип панели, но, скорее всего, это будет современная Carta.
Внутри будет установлен процессор MediaTek и адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Другие спецификации пока не уточняются.
Предполагается, что новинка будет стоить не более 100 долларов (порядка 6500 рублей по курсу). Учитывая, что Xiaomi сделала себе имя на недорогих устройствах, это выглядит вполне вероятно.
Пока что не уточняется, какие форматы будет поддерживать новинка, и на каких рынках она появится. Однако, скорее всего, это будет довольно универсальное устройство.
Игромания.ру: последние новости
Шеф, всё пропало! В командной строке Windows появятся вкладки, темы и эмодзи Появились живые фото компактного ноутбука GPD Pocket 2 Max AMD и Cray создадут самый мощный суперкомпьютер в мире
Наука и техника , Гаджеты , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100124
Поделить мир: Назван способ примирения РФ и США147
«Готовятся к применению ядерного оружия»205
«Мы бы перерезали друг друга»
Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»1
Видео
Пошел вон. Соловьев выгнал украинского эксперта
Общество
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Общество
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу
Шоу-бизнес
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова
Общество
Порошенко рассказал о своем будущем
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение