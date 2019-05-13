СМИ: Xiaomi готовит «убийцу Kindle»

Китайские источники сообщают , что компания Xiaomi в ближайшие недели может представить устройство для чтения электронных книг с экраном E ink. Новинке приписывают экран диагональю около 8 дюймов, разрешение не указано. Не сообщается также тип панели, но, скорее всего, это будет современная Carta.

Внутри будет установлен процессор MediaTek и адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Другие спецификации пока не уточняются.

Предполагается, что новинка будет стоить не более 100 долларов (порядка 6500 рублей по курсу). Учитывая, что Xiaomi сделала себе имя на недорогих устройствах, это выглядит вполне вероятно.

Пока что не уточняется, какие форматы будет поддерживать новинка, и на каких рынках она появится. Однако, скорее всего, это будет довольно универсальное устройство.