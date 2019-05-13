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Ученые показали дома для жизни на Марсе: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: AI SpaceFactory, youtube
Дизайнеры научились строить дома для астронавтов на Марсе и Луне. Жилье для космических «колонизаторов» напечатано с помощью 3D-принтера.
Дом для астронавтов построили специалисты компании AI SpaceFactory. Агентство дизайна и архитектуры получило от NASA 500 тысяч долларов после 3D-печати будущих зданий.
Подобные сооружения должны будут возводится из материалов, которые можно найти на месте.
Ученые считают, что технология 3D-печати позволит строить неограниченное количество соединенных между собой жилых модулей и не ограничивать количество поселенцев на Марсе.
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Наука и техника , NASA
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