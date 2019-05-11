Источник сообщил о планах по изучению района будущей российской лунной базы

Научно-производственное объединение имени Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос" ) планирует создать дубликаты автоматических межпланетных станций "Луна-26" и "Луна-27" с целью исследования района развертывания российской лунной базы, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2024 году к Луне планируется отправить орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2025 году — посадочную станцию "Луна-27". Орбитальный аппарат "Луна-26" должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить их.

"В рамках федеральной целевой программы по ракете-носителю сверхтяжелого класса намечается создать станции "Луна-26/1" и "Луна-27/1", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что Луна-27/1" будет произведена на базе платформы "Луны-27" и совершит посадку в районе, в котором Россия в перспективе планирует создать посещаемую лунную базу. По его словам, "Луну-26/1" изготовят на базе платформы "Луны-26" для обеспечения ретрансляции информации с "Луны-27" на Землю.

Собеседник добавил, что запуск станций "Луна-26/1" и "Луна-27/1" намечается до 2030 года.

В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалев рассказал, что Россия собирается начать строительство посещаемой космонавтами лунной базы после 2030 года.

Ранее в документе головного научного института Роскосмоса — ЦНИИмаш , имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году. В пояснении указывалось, что члены экипажа должны будут отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН ".