Научно-производственное объединение имени Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") планирует создать дубликаты автоматических межпланетных станций "Луна-26" и "Луна-27" с целью исследования района развертывания российской лунной базы, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2024 году к Луне планируется отправить орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2025 году — посадочную станцию "Луна-27". Орбитальный аппарат "Луна-26" должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить их.
"В рамках федеральной целевой программы по ракете-носителю сверхтяжелого класса намечается создать станции "Луна-26/1" и "Луна-27/1", — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что Луна-27/1" будет произведена на базе платформы "Луны-27" и совершит посадку в районе, в котором Россия в перспективе планирует создать посещаемую лунную базу. По его словам, "Луну-26/1" изготовят на базе платформы "Луны-26" для обеспечения ретрансляции информации с "Луны-27" на Землю.
Собеседник добавил, что запуск станций "Луна-26/1" и "Луна-27/1" намечается до 2030 года.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалев рассказал, что Россия собирается начать строительство посещаемой космонавтами лунной базы после 2030 года.
Ранее в документе головного научного института Роскосмоса — ЦНИИмаш, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году. В пояснении указывалось, что члены экипажа должны будут отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".
Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Первый пуск планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для нее планируется построить на космодроме Восточный.