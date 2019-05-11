Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии. Об этом сообщили учёные из Портсмутского университета и Музея естественной истории.

Подобное произошло благодаря итеративной эволюции — развитии одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время. Данное явление встречается очень редко, пишет издание Zoological Journal of the Linnean Society.

Кювьеров пастушок проживал на атолле Альдабра, входящем в Сейшельские острова. Данный вид не умеющих летать птиц вымер, когда его ареал обитания ушёл под воду. Около 100 тысяч лет назад участок суши вновь появился над поверхностью Мирового океана, и недавно там был обнаружен считавшийся вымершим вид.

Как писал News.ru, несколько тысяч птенцов императорских пингвинов погибли в Западной Антарктиде из-за таяния льда. Около десяти тысяч особей оказались в открытом море. Из-за того что перья у них ещё не отросли и плавать они пока не умели, детёныши птиц не смогли спастись.