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Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц 

News.ru + ещё 6 11 мая 2019
Фото: Charles J Sharp/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии. Об этом сообщили учёные из Портсмутского университета и Музея естественной истории.
Подобное произошло благодаря итеративной эволюции — развитии одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время. Данное явление встречается очень редко, пишет издание Zoological Journal of the Linnean Society.
Кювьеров пастушок проживал на атолле Альдабра, входящем в Сейшельские острова. Данный вид не умеющих летать птиц вымер, когда его ареал обитания ушёл под воду. Около 100 тысяч лет назад участок суши вновь появился над поверхностью Мирового океана, и недавно там был обнаружен считавшийся вымершим вид.
Как писал News.ru, несколько тысяч птенцов императорских пингвинов погибли в Западной Антарктиде из-за таяния льда. Около десяти тысяч особей оказались в открытом море. Из-за того что перья у них ещё не отросли и плавать они пока не умели, детёныши птиц не смогли спастись.
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Наука и техника , Другое , Наука
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