«Вопросы заданы»: кто привез на МКС спирт

Россия пожаловалась в NASA на запах спирта, который появился на МКС после стыковки корабля Dragon-2 в начале марта. Убрать неприятный эффект удалось тогда лишь с помощью запуска системы очистки воздуха.

Необычный запах на МКС стал предметом серьезных разбирательств, сообщил РИА «Новости» начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов . Инцидент произошел еще 3 марта — вскоре после прибытия на станцию корабля Dragon-2, — однако известно о нем стало только сейчас. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около шести миллиграммов на кубометр.

По этому поводу Россия направила в NASA замечания и вопросы, отметил Власов. Он также добавил, что отечественная сторона предпочитает работать не напрямую с компанией SpaceX , запускающей корабли в частном порядке по собственной программе, а через посредника.

До стыковки Dragon-2 концентрация спирта составляла десятую долю миллиграмма на кубометр. После прибытия американского корабля она повысилась до 6 мг на м³, а после отстыковки снизилась до 2 мг на м³ — не в последнюю очередь по причине включения экипажем МКС системы очистки воздуха.

«Насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. Все замечания выданы, вопросы заданы», — резюмировал Власов.

Космический корабль Dragon-2 компании SpaceX был запущен с мыса Канаверал во Флориде 2 марта. Полет носил испытательный характер: вместо экипажа на нем отправили 180 кг грузов и манекен в скафандре, названный Рипли в честь героини фильма «Чужой». Он был оснащен записывающей аппаратурой, регистрирующей изменения, способные оказать влияние на экипаж.

В тот же день на российском сегменте станции сработал сигнал тревоги.

Изначально было выдвинуто предположение о поломке системы генерации кислорода. После переговоров с коллегами из Москвы Центр управления полетами в Хьюстоне пояснил, что сирена могла сработать из-за изменений в конфигурации станции. Специалисты дали экипажу указание воспринимать сигнал тревоги как ложный.

В начале мая во Флориде состоялся первый после аварии на наземных испытаниях старт грузового корабля Dragon к МКС с 2495 кг различных грузов. В их числе — 338 кг продуктов для членов экипажа, 357 кг оборудования для американского сегмента станции, 75 кг компьютерного оборудования и 11 кг грузов, отправляемых по заказу госкорпорации Роскосмос . Миссия носит название CRS-17: это семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС.

29 апреля стало известно о проблемах с электроснабжением американского сегмента МКС.

Они явились причиной переноса запуска Dragon, изначально запланированного на 30 апреля.

На борту МКС в настоящее время находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина , американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук , а также канадца Давида Сен-Жака.

А в середине апреля на внешней поверхности МКС произошла утечка нескольких килограммов жидкого метана — случилось это при отказе экспериментального оборудования RRM-3 для отработки процесса дозаправки топливом. По словам источника, угрозы экипажу утечка не представляла, поскольку оборудование находится снаружи станции. Однако, на всякий случай, крышки на иллюминаторах модулей МКС были закрыты для их защиты от загрязнений.

В начале февраля на американском сегменте МКС произошло другое ЧП. Американским астронавтам на МКС пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета в их сегменте.

«У наших коллег в пятницу случилась неприятность в модуле Tranquillity.

Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость.

Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипажу пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами», — рассказывал источник РИА «Новости».

Новый туалет планируется доставить на американский сегмент МКС в 2020 году. Страна-производитель оборудования не раскрывается. В настоящее время на станции функционируют два туалета российского производства.

Тот инцидент был не первым случаем неисправности санузлов на МКС. Аналогичные проблемы возникали и раньше, в том числе в российском сегменте. Так, три года назад вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. Тогда прохудился один из шлангов в российском модуле «Звезда», в результате чего вытекла жидкость.

Российским космонавтам пришлось выключить туалет и «удалить жидкость имеющимися на борту средствами».